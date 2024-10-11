Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần VPMILK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính

Tiếp nhận, kiểm tra văn bản, tài liệu từ các phòng ban, phân loại, tổng hợp trình ký, báo cáo Chủ tịch HĐQT. Sao lưu, sao chuyển các văn bản phiếu trình đã được CT HĐQT phê duyệt đến các phòng ban để thực hiện. Truyền đạt chỉ đạo của CT HĐQT tới các phòng ban liên quan, đôn đốc thực hiện và nhận thông tin phản hồi từ các phòng ban báo cáo CT HĐQT. Nhận đăng ký, lên lịch làm việc, chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của CT HĐQT. Tổ chức, tham dự các buổi họp, hội nghị do CT HĐQT chủ trì, chuẩn bị, phân phối tài liệu tới các thành viên tham dự; ghi chép và tổng hợp nội dung cuộc họp. Sắp xếp lịch trình làm việc, lịch họp, lên kế hoạch các cuộc họp, hội nghị, phục vụ cho việc đi công tác của CT HĐQT: đặt vé máy bay, phòng nghỉ, xe đưa đón, làm thủ tục thanh toán công tác phí. Tham gia các cuộc họp với Khối Kinh doanh theo phân công của CT HĐQT và tổng hợp báo cáo số liệu, nội dung liên quan. Chuẩn bị cho công tác tiếp khách của CT HĐQT.

Thư ký HĐQT

Tham dự các cuộc họp có sự tham gia của HĐQT và ghi biên bản cuộc họp, nhắc lịch đối tác, theo dõi tiến độ. Là đầu mối làm việc với đối tác, nhà thầu,.. theo sự phân công của HĐQT Giám sát tiến độ công việc được phân công, báo cáo định kỳ báo cáo đột xuất theo yêu cầu HĐQT Phiên dịch các tài liệu/văn bản theo yêu cầu của HĐQT.

Các công tác khác

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của HĐQT.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Ưu tiên nữ Tuổi: 25 trở lên Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Luật, Tài chính - Ngân hàng, QTKD, .... Số năm kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Từng làm trong mô hình group các công ty Kỹ năng mềm: Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao. Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt, có khả năng dịch văn bản bằng tiếng Anh Vi tính: Văn Phòng Không vướng bận gia đình, có thể đi công tác.

Tại Công ty Cổ phần VPMILK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận

- Phụ cấp cơm trưa mỗi ngày

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

- Thưởng cuối năm hấp dẫn.

- Tham gia đầy đủ BHXH

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, đồng nghiệp trẻ, vui vẻ, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VPMILK

