Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 320 Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, TP. HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận

Thư ký cho trưởng văn phòng Thừa phát lại nhiệm vụ chính bao gồm: tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án và thi hành án. Tư vấn pháp luật cho Ban lãnh đạo và các phòng ban trong công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Soạn thảo, thẩm định các văn bản pháp lý, hợp đồng, văn bản nội bộ của công ty. Tham gia đàm phán, thương lượng với các đối tác trong các hoạt động kinh doanh của công ty. Nghiên cứu, cập nhật thông tin pháp luật mới nhất liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Tham gia giải quyết các tranh chấp pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty. Thực hiện các công việc pháp chế khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Pháp chế & thu hồi nợ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn:

Ưu tiên Nam, có thể đi công tác tỉnh. Có trình độ đại học chuyên ngành Luật hoặc các ngành liên quan. Có kiến thức chuyên sâu về luật doanh nghiệp, luật hợp đồng, luật lao động, luật thuế, v.v. Hiểu biết về hoạt động kinh doanh của công ty. Có khả năng nghiên cứu, phân tích pháp luật một cách logic, khoa học. Ưu tiên hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại tại quy định Điều 7 của Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Kỹ năng:

Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý, hợp đồng, văn bản nội bộ chính xác, rõ ràng. Kỹ năng đàm phán, thương lượng hiệu quả. Kỹ năng nghiên cứu, tìm kiếm thông tin pháp luật. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, văn phòng thành thạo. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt. Ưu tiên có kinh nghiệm lập Vi bằng. Ưu tiên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Phẩm chất:

Có tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức nghề nghiệp tốt. Chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. Trung thực, giữ bí mật thông tin. Có khả năng làm việc độc lập và nhóm. Có tác phong chuyên nghiệp, lịch sự, nhã nhặn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền hạn:

Được sử dụng các trang thiết bị, máy móc, văn phòng phẩm cho công việc. Được đề xuất với về các biện pháp cải tiến công tác thừa phát lại/pháp chế & thu hồi nợ. Được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

Khả năng thăng tiến:

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn . Có cơ hội được tham gia các khóa học đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Mức lương:

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm. Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật và của công ty.

Môi trường làm việc:

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. Đội ngũ nhân viên trẻ trung, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao. Được hưởng các chế độ phúc lợi tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN

