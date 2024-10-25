Tuyển Thư Ký thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5B Nguyễn Đình Chiểu , Phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Thư ký tòa soạn mảng giải trí chịu trách nhiệm hỗ trợ công tác biên tập, tổ chức và quản lý nội dung liên quan đến lĩnh vực giải trí. Vị trí này yêu cầu sự sáng tạo, khả năng làm việc nhóm và kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.

Nhiệm vụ chính:

Hỗ trợ biên tập nội dung: Tham gia vào quá trình lập kế hoạch và biên tập các bài viết, tin tức, phỏng vấn liên quan đến giải trí. Đảm bảo nội dung được phát hành đúng tiến độ và đạt tiêu chuẩn chất lượng. Tổ chức thông tin: Theo dõi, cập nhật và tổ chức các thông tin, sự kiện nổi bật trong ngành giải trí. Phân loại và lưu trữ tài liệu, hình ảnh, video phục vụ cho công tác biên tập. Giao tiếp và hợp tác: Làm việc chặt chẽ với các biên tập viên, nhà báo, và các bộ phận khác để phối hợp và thực hiện các dự án nội dung. Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác trong ngành giải trí như nghệ sĩ, nhà sản xuất, và các công ty truyền thông. Quản lý lịch làm việc: Sắp xếp lịch hẹn, cuộc họp và các sự kiện liên quan đến mảng giải trí. Theo dõi tiến độ và báo cáo kết quả công việc hàng tuần. Nghiên cứu và phân tích: Tìm hiểu và phân tích các xu hướng mới trong ngành giải trí để hỗ trợ cho công tác biên tập và phát triển nội dung. Đề xuất ý tưởng nội dung mới dựa trên các nghiên cứu và phân tích thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành liên quan đến báo chí, truyền thông, hoặc giải trí. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Kỹ năng giao tiếp tốt, cả viết và nói. Khả năng làm việc độc lập và trong nhóm. Đam mê với ngành giải trí và cập nhật thường xuyên các xu hướng mới.

Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành liên quan đến báo chí, truyền thông, hoặc giải trí.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng giao tiếp tốt, cả viết và nói.

Khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.

Đam mê với ngành giải trí và cập nhật thường xuyên các xu hướng mới.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN CÁT TIÊN SA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực Lương tháng 13 Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN. 12 ngày phép năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định Nhà Nước. Được cấp máy tính làm việc Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện Thời gian làm việc: T2 - T6

Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực

Lương tháng 13

Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN.

12 ngày phép năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định Nhà Nước.

Được cấp máy tính làm việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Thời gian làm việc: T2 - T6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - TƯ VẤN - TỔ CHỨC BIỂU DIỄN CÁT TIÊN SA

