Tuyển Thu Ngân Nhà Hàng thu nhập 7.5 - 8.2 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Smart City, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ thu chi tiền hàng ngày. Nhận đơn hàng, đơn đặt bàn khi có điện thoại của khách hàng. Nhập hàng từ Nhà cung cấp, kiểm hàng, nhập xuất vật tư hàng hóa của nhà hàng và giữa nội bộ các nhà hàng trong hệ thống chuỗi. Cùng Ban quản lý Nhà hàng kiểm soát hàng tồn kho, định mức Nhập dữ liệu từ bộ phận bếp, bar. Thực hiện báo cáo thu chi hàng ngày gửi bộ phận quản lý Giải quyết các phát sinh liên quan đến khách hàng như hóa đơn, tiền mặt, tiền ngân hàng, các chương trình giảm giá, khuyến mại,... Phối hợp soát xét dữ liệu với Phòng Tài chính kế toán, làm các báo cáo khi có yêu cầu. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban quản lý (nếu có)

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 20 đến 25. Nhanh nhẹn, sức khỏe tốt Thành thạo excel Có kinh nghiệm thu ngân ít nhất 06 tháng. Ưu tiên ứng viên có văn bằng kế toán từ Trung cấp trở lên. Có phương tiện đi lại Chăm chỉ, trung thực, giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 6.800.000VND - 7.500.000VND (tùy năng lực) / 26 công / tháng Phụ cấp ăn ca: 30.000VND/ngày Gửi xe miễn phí Lễ, Tết x lương theo quy định của Công ty Được đào tạo nghiệp vụ thu ngân nhà hàng theo mô hình chuỗi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK

