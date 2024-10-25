Tuyển Thu Ngân Nhà Hàng thu nhập 7.5 - 8.2 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK
- Hà Nội: Smart City, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Thực hiện các nghiệp vụ thu chi tiền hàng ngày. Nhận đơn hàng, đơn đặt bàn khi có điện thoại của khách hàng.
Nhập hàng từ Nhà cung cấp, kiểm hàng, nhập xuất vật tư hàng hóa của nhà hàng và giữa nội bộ các nhà hàng trong hệ thống chuỗi. Cùng Ban quản lý Nhà hàng kiểm soát hàng tồn kho, định mức
Nhập dữ liệu từ bộ phận bếp, bar. Thực hiện báo cáo thu chi hàng ngày gửi bộ phận quản lý
Giải quyết các phát sinh liên quan đến khách hàng như hóa đơn, tiền mặt, tiền ngân hàng, các chương trình giảm giá, khuyến mại,...
Phối hợp soát xét dữ liệu với Phòng Tài chính kế toán, làm các báo cáo khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban quản lý (nếu có)
Thực hiện các nghiệp vụ thu chi tiền hàng ngày. Nhận đơn hàng, đơn đặt bàn khi có điện thoại của khách hàng.
Nhập hàng từ Nhà cung cấp, kiểm hàng, nhập xuất vật tư hàng hóa của nhà hàng và giữa nội bộ các nhà hàng trong hệ thống chuỗi. Cùng Ban quản lý Nhà hàng kiểm soát hàng tồn kho, định mức
Nhập dữ liệu từ bộ phận bếp, bar. Thực hiện báo cáo thu chi hàng ngày gửi bộ phận quản lý
Giải quyết các phát sinh liên quan đến khách hàng như hóa đơn, tiền mặt, tiền ngân hàng, các chương trình giảm giá, khuyến mại,...
Phối hợp soát xét dữ liệu với Phòng Tài chính kế toán, làm các báo cáo khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban quản lý (nếu có)
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, độ tuổi từ 20 đến 25.
Nhanh nhẹn, sức khỏe tốt
Thành thạo excel
Có kinh nghiệm thu ngân ít nhất 06 tháng. Ưu tiên ứng viên có văn bằng kế toán từ Trung cấp trở lên.
Có phương tiện đi lại
Chăm chỉ, trung thực, giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Từ 6.800.000VND - 7.500.000VND (tùy năng lực) / 26 công / tháng
Phụ cấp ăn ca: 30.000VND/ngày
Gửi xe miễn phí
Lễ, Tết x lương theo quy định của Công ty
Được đào tạo nghiệp vụ thu ngân nhà hàng theo mô hình chuỗi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI