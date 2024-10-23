Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vincom Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Kiểm tra toàn bộ quầy, xem xét sổ giao ban, xem xét các máy móc, các loại dụng cụ của thu ngân. Kiểm tra hệ thống tính tiền, đảm bảo hệ thống luôn chạy thông suốt. Xem xét định mức tiền lẻ, tự đi đổi cho đủ định mức Kiểm tra các hoá đơn GTGT ca trước Hàng ngày nộp tiền và báo cáo doanh thu ăn uống trong ngày cho bộ phận chức năng. Thực hiện các công việc khác khi Quản lý Nhà hàng/ Giám đốc phát triển kinh doanh yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Luôn tuân thủ các nội quy, quy định, quy chế của Công ty. Luôn thể hiện bản lĩnh, sự khẩn trương, quyết liệt trong công việc, làm việc có trách nhiệm cao, chủ động, không né tránh, ỷ lại. Luôn làm việc khẩn trương với tính thần phục vụ cao, giải quyết nhanh, dứt điểm thỏa đáng các vấn đề của đồng nghiệp, đối tác, khách hàng. Công bằng, quyết liệt đấu tranh với những hành vi không phù hợp với văn hóa và các quy định của Công ty. Kỹ năng giao tiếp Kiến thức và kinh nghiệm về đồ ăn thức uống, các tiêu chuẩn vệ sinh Kỹ năng phục vụ, chăm sóc khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bảo hiểm: Sau thời gian thử việc theo quy định của công ty Thử việc: 2 tháng, hưởng 85% tổng thu nhập Tiền trợ cấp ca gãy: 25,000vnd/ nhân viên/ngày Làm việc vào những ngày lễ, Tết ( 10 ngày/ năm): Hưởng lương/nghỉ bù theo quy định của công ty Tháng lương thứ 13: Theo quy định của công ty Ngày nghỉ phép: 12 ngày/ năm Ngày nghỉ tuần: 1 ngày/ tuần Đồng phục: Theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM

