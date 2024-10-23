Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM
- Hà Nội: Vincom Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Kiểm tra toàn bộ quầy, xem xét sổ giao ban, xem xét các máy móc, các loại dụng cụ của thu ngân.
Kiểm tra hệ thống tính tiền, đảm bảo hệ thống luôn chạy thông suốt.
Xem xét định mức tiền lẻ, tự đi đổi cho đủ định mức
Kiểm tra các hoá đơn GTGT ca trước
Hàng ngày nộp tiền và báo cáo doanh thu ăn uống trong ngày cho bộ phận chức năng.
Thực hiện các công việc khác khi Quản lý Nhà hàng/ Giám đốc phát triển kinh doanh yêu cầu.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Luôn tuân thủ các nội quy, quy định, quy chế của Công ty.
Luôn thể hiện bản lĩnh, sự khẩn trương, quyết liệt trong công việc, làm việc có trách nhiệm cao, chủ động, không né tránh, ỷ lại.
Luôn làm việc khẩn trương với tính thần phục vụ cao, giải quyết nhanh, dứt điểm thỏa đáng các vấn đề của đồng nghiệp, đối tác, khách hàng.
Công bằng, quyết liệt đấu tranh với những hành vi không phù hợp với văn hóa và các quy định của Công ty.
Kỹ năng giao tiếp
Kiến thức và kinh nghiệm về đồ ăn thức uống, các tiêu chuẩn vệ sinh
Kỹ năng phục vụ, chăm sóc khách hàng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia bảo hiểm: Sau thời gian thử việc theo quy định của công ty
Thử việc: 2 tháng, hưởng 85% tổng thu nhập
Tiền trợ cấp ca gãy: 25,000vnd/ nhân viên/ngày
Làm việc vào những ngày lễ, Tết ( 10 ngày/ năm): Hưởng lương/nghỉ bù theo quy định của công ty
Tháng lương thứ 13: Theo quy định của công ty
Ngày nghỉ phép: 12 ngày/ năm
Ngày nghỉ tuần: 1 ngày/ tuần
Đồng phục: Theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINING VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
