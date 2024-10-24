Tuyển Biên tập/Viết/Xuất bản CHI NHÁNH HAPPY SKY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MYN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 50/47 Nhất Chi Mai, Phường 13, Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Biên tập/Viết/Xuất bản Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Hỗ trợ viết nội dung theo đúng yêu cầu về format, phong cách và thời hạn cho các dự án video ngắn/dài, podcast, blog, ...

Hỗ trợ lên ý tưởng kịch bản và xây dựng khung chương trình cho các dự án theo yêu cầu.

Phát triển và viết kịch bản sáng tạo cho nội dung dựa trên brief được giao.

Nghiên cứu và thu thập thông tin liên quan đến các chủ đề khác nhau để đảm bảo tính chính xác và xác thực của nội dung cần viết.

Hợp tác với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng nội dung.

Luôn cập nhật và trau dồi kiến thức mới nhất về nội dung.

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên muốn làm thêm lấy kinh nghiệm.

Hoặc đang là sinh viên năm cuối, mới ra trường hoặc chuẩn bị tốt nghiệp.

Mong muốn học thêm kỹ năng và phát triển bản thân trong mảng Content, Biên kịch.

Có khả năng viết nội dung sáng tạo theo nhiều phong cách khác nhau.

Tại CHI NHÁNH HAPPY SKY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MYN Thì Được Hưởng Những Gì

Chi phí hỗ trợ thực tập: 1.500.000, mộc thực tập.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Được đồng hành trong sự phát triển dự án đầy tiềm năng.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Hỗ trợ cơ hội học tập phát triển chuyên môn, kết nối mạng lưới mentors.

Được phát huy tối đa năng lực và sáng tạo của bản thân.

Được đảm bảo phát triển về chiều sâu nhận thức và tác phong trong công việc.

Có cơ hội thăng tiến, làm việc với vai trò quan trọng tại tổ chức trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HAPPY SKY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MYN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin