Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH LEE CREATIVE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Linh Đàm, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ team chỉnh sửa và biên tập nội dung hình ảnh, âm thanh video phim hoạt hình. Phối hợp với team để hoàn thiện nội dung tốt nhất. Hỗ trợ quản trị kênh

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm Có khả năng sáng tạo, tư duy logic, khả năng thực hiện nhiều dự án cùng một lúc. Kỹ năng làm việc nhóm tốt và khả năng làm việc dưới áp lực Có tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ, cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH LEE CREATIVE MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu thực tập Hỗ trợ chi phí 2-3tr/tháng tuỳ năng lực Trang thiết bị làm việc đầy đủ . Môi trường làm việc năng động, thoải mái. Cơ hội học hỏi phát triển bản thân và trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEE CREATIVE MEDIA

