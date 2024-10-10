Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH LEE CREATIVE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH LEE CREATIVE MEDIA
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Linh Đàm, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ team chỉnh sửa và biên tập nội dung hình ảnh, âm thanh video phim hoạt hình.
Phối hợp với team để hoàn thiện nội dung tốt nhất.
Hỗ trợ quản trị kênh
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm Có khả năng sáng tạo, tư duy logic, khả năng thực hiện nhiều dự án cùng một lúc. Kỹ năng làm việc nhóm tốt và khả năng làm việc dưới áp lực Có tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ, cẩn thận
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có khả năng sáng tạo, tư duy logic, khả năng thực hiện nhiều dự án cùng một lúc.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt và khả năng làm việc dưới áp lực
Có tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ, cẩn thận
Tại CÔNG TY TNHH LEE CREATIVE MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu thực tập Hỗ trợ chi phí 2-3tr/tháng tuỳ năng lực Trang thiết bị làm việc đầy đủ . Môi trường làm việc năng động, thoải mái. Cơ hội học hỏi phát triển bản thân và trở thành nhân viên chính thức
Hỗ trợ dấu thực tập
Hỗ trợ chi phí 2-3tr/tháng tuỳ năng lực
Trang thiết bị làm việc đầy đủ .
Môi trường làm việc năng động, thoải mái.
Cơ hội học hỏi phát triển bản thân và trở thành nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEE CREATIVE MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
