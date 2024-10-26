Tuyển Thực Tập Sinh Editor thu nhập 4 - 6 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 52B, Ngõ 603 Lạc Long Quân Tây Hồ Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

+ Chỉnh sửa và cắt ghép video theo yêu cầu của công ty.

+ Thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh cho các sản phẩm của công ty..

+ Hỗ trợ đội ngũ trong việc lên ý tưởng và phát triển nội dung sáng tạo.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của công ty

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Đam mê và yêu thích lĩnh vực truyền thông, video.

+ Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video và hình ảnh.

+ Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

+ Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, nhưng nếu có kinh nghiệm là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KINH ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập: 4.000.000 - 6.000.000đ/tháng

+ Được làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, lĩnh vực trang sức

+ Hưởng nhiều ưu đãi cho bản thân và người nhà khi sử dụng dịch vụ

+ Thời gian làm việc: 9h – 18h30, nghỉ Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KINH ĐÔNG

