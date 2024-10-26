Tuyển Thực Tập Sinh Editor thu nhập 4 - 6 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KINH ĐÔNG
Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 52B, Ngõ 603 Lạc Long Quân Tây Hồ Hà Nội, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
+ Chỉnh sửa và cắt ghép video theo yêu cầu của công ty.
+ Thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh cho các sản phẩm của công ty..
+ Hỗ trợ đội ngũ trong việc lên ý tưởng và phát triển nội dung sáng tạo.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của công ty
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Đam mê và yêu thích lĩnh vực truyền thông, video.
+ Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video và hình ảnh.
+ Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KINH ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì
+ Thu nhập: 4.000.000 - 6.000.000đ/tháng
+ Được làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, lĩnh vực trang sức
+ Hưởng nhiều ưu đãi cho bản thân và người nhà khi sử dụng dịch vụ
+ Thời gian làm việc: 9h – 18h30, nghỉ Chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KINH ĐÔNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
