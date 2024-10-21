Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 33, Lô TT03, Ngõ 4 Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Cắt dựng các clip ngắn để đẩy mạnh các kênh Social của Công ty. Edit, làm Trailer các video ngắn phục vụ cho việc quảng cáo Quản lý kho hình ảnh, video trong hệ thống của công ty.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương Biết sử dụng cơ bản các công cụ thiết kế video (Adobe Premiere Pro, After Effect...) Sử dụng được Photoshop căn bản để hỗ trợ cho quá trình làm video..

Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: 6 triệu/tháng Thời gian thử việc 1 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc Được đào tạo kiến thức chuyên môn về làm nội dung và truyền thông hàng tuần Thang thăng tiến theo năng lực, xét thăng cấp 6 tháng một lần. Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng các bạn GenZ. Được du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty Không gian làm việc thoải mái, năng động, quầy ăn sáng, trà bánh miễn phí cho nhân viên..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.