Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 33, Lô TT03, Ngõ 4 Hàm Nghi, Quận Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Cắt dựng các clip ngắn để đẩy mạnh các kênh Social của Công ty.
Edit, làm Trailer các video ngắn phục vụ cho việc quảng cáo
Quản lý kho hình ảnh, video trong hệ thống của công ty.
Cắt dựng các clip ngắn để đẩy mạnh các kênh Social của Công ty.
Edit, làm Trailer các video ngắn phục vụ cho việc quảng cáo
Quản lý kho hình ảnh, video trong hệ thống của công ty.
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương Biết sử dụng cơ bản các công cụ thiết kế video (Adobe Premiere Pro, After Effect...) Sử dụng được Photoshop căn bản để hỗ trợ cho quá trình làm video..
Có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Biết sử dụng cơ bản các công cụ thiết kế video (Adobe Premiere Pro, After Effect...)
Sử dụng được Photoshop căn bản để hỗ trợ cho quá trình làm video..
Có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Biết sử dụng cơ bản các công cụ thiết kế video (Adobe Premiere Pro, After Effect...)
Sử dụng được Photoshop căn bản để hỗ trợ cho quá trình làm video..
Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: 6 triệu/tháng Thời gian thử việc 1 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc Được đào tạo kiến thức chuyên môn về làm nội dung và truyền thông hàng tuần Thang thăng tiến theo năng lực, xét thăng cấp 6 tháng một lần. Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng các bạn GenZ. Được du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty Không gian làm việc thoải mái, năng động, quầy ăn sáng, trà bánh miễn phí cho nhân viên..
Phụ cấp: 6 triệu/tháng
Thời gian thử việc 1 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc
Được đào tạo kiến thức chuyên môn về làm nội dung và truyền thông hàng tuần
Thang thăng tiến theo năng lực, xét thăng cấp 6 tháng một lần.
Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở
Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng các bạn GenZ.
Được du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty
Không gian làm việc thoải mái, năng động, quầy ăn sáng, trà bánh miễn phí cho nhân viên..
Phụ cấp: 6 triệu/tháng
Thời gian thử việc 1 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc
Được đào tạo kiến thức chuyên môn về làm nội dung và truyền thông hàng tuần
Thang thăng tiến theo năng lực, xét thăng cấp 6 tháng một lần.
Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở
Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng các bạn GenZ.
Được du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty
Không gian làm việc thoải mái, năng động, quầy ăn sáng, trà bánh miễn phí cho nhân viên..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI