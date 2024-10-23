Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH LINGOLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương Thỏa thuận

Edit video giới thiệu sản phẩm là app học tiếng Anh Làm việc với Team marketing để hiểu rõ về ứng dụng và edit video phù hợp với nhu cầu của công ty. Những công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên. thời gian thực tập 3 tháng

Sử dụng thành thạo tối thiểu 1 trong các phần mềm edit, biết PTS là 1 lợi thế. Thái độ tốt, có khả năng tự học và làm việc nhóm. Có trách nhiệm trong công việc.

Trải nghiệm công việc tại môi trường làm việc thực tế của doanh nghiệp. Thời gian làm việc thoải mái, không gò bó, được làm việc onl tại nhà không cần đến công ty. Đặc biệt: Sử dụng ứng dụng học tiếng Anh Premium miễn phí trong suốt thời gian làm việc. Hỗ trợ dấu mộc thực tập (nếu cần)

