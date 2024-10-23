Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH LINGOLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH LINGOLAND
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
CÔNG TY TNHH LINGOLAND

Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương Thỏa thuận

Edit video giới thiệu sản phẩm là app học tiếng Anh Làm việc với Team marketing để hiểu rõ về ứng dụng và edit video phù hợp với nhu cầu của công ty. Những công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên. thời gian thực tập 3 tháng
Edit video giới thiệu sản phẩm là app học tiếng Anh
Làm việc với Team marketing để hiểu rõ về ứng dụng và edit video phù hợp với nhu cầu của công ty.
Những công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
thời gian thực tập 3 tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo tối thiểu 1 trong các phần mềm edit, biết PTS là 1 lợi thế. Thái độ tốt, có khả năng tự học và làm việc nhóm. Có trách nhiệm trong công việc.
Sử dụng thành thạo tối thiểu 1 trong các phần mềm edit, biết PTS là 1 lợi thế.
Thái độ tốt, có khả năng tự học và làm việc nhóm.
Có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH LINGOLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Trải nghiệm công việc tại môi trường làm việc thực tế của doanh nghiệp. Thời gian làm việc thoải mái, không gò bó, được làm việc onl tại nhà không cần đến công ty. Đặc biệt: Sử dụng ứng dụng học tiếng Anh Premium miễn phí trong suốt thời gian làm việc. Hỗ trợ dấu mộc thực tập (nếu cần)
Trải nghiệm công việc tại môi trường làm việc thực tế của doanh nghiệp.
Thời gian làm việc thoải mái, không gò bó, được làm việc onl tại nhà không cần đến công ty.
Đặc biệt: Sử dụng ứng dụng học tiếng Anh Premium miễn phí trong suốt thời gian làm việc.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LINGOLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LINGOLAND

CÔNG TY TNHH LINGOLAND

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, 202 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

