Tuyển Thực Tập Sinh Editor thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 234 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Sản xuất và tạo dựng cho các mẫu Video sáng tạo và hiệu quả phục vụ nhu cầu của công ty với nội dung và định dạng phù hợp trên kênh quảng cáo Online( Facebook, Youtube, Zalo,...) Phối hợp với các bộ phận và các team khác để nắm bắt, thấu hiểu, sản xuất và tạo dựng Video có nội dung truyền tải thông điệp thương hiệu và chiến dịch quảng cáo hiệu quả và sáng tạo. Cắt dựng các clip ngắn để đẩy mạnh các kênh Social của Công ty. Edit, làm Trailer các video ngắn phục vụ cho việc quảng cáo Quản lý kho hình ảnh, video trong hệ thống của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương Biết sử dụng cơ bản các công cụ thiết kế video (Adobe Premiere Pro, After Effect...) Sử dụng được Photoshop căn bản để hỗ trợ cho quá trình làm video..

Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6 triệu/tháng + phụ cấp Thời gian thử việc 1 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc Được đào tạo kiến thức chuyên môn về làm nội dung và truyền thông hàng tuần Thang thăng tiến theo năng lực, xét thăng cấp 6 tháng một lần. Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng các bạn GenZ. Được du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty Không gian làm việc thoải mái, năng động, quầy ăn sáng, trà bánh miễn phí cho nhân viên..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

