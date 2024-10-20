Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập trình viên Front-end:

Phát triển giao diện người dùng (UI) cho website Viết mã HTML, CSS và JavaScript Tối ưu hóa hiệu suất website cho các trình duyệt khác nhau Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của cấp trên

Lập trình viên Back-end:

Phát triển các chức năng back-end cho website Lập trình API Tích hợp hệ thống với các bên thứ ba Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lập trình viên Front-end:

Sinh viên năm 3 hoặc 4 chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ phần mềm, Công nghệ thông tin hoặc ngành liên quan. Có kiến thức tốt về lập trình web với các ngôn ngữ như JavaScript, HTML, CSS Có kinh nghiệm sử dụng WordPress, Harvan và thư viện JavaScript phổ biến như React, Vue.js hoặc AngularJS là một lợi thế Hiểu biết về responsive design và các nguyên tắc thiết kế web tốt nhất Có khả năng tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Lập trình viên Back-end:

Sinh viên năm 3 hoặc 4 chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ phần mềm, Công nghệ thông tin hoặc ngành liên quan. Có kiến thức tốt về lập trình web với các ngôn ngữ như PHP, Python, Java. Có kinh nghiệm sử dụng framework như Laravel, Django, Spring Boot hoặc Ruby on Rails là một lợi thế Hiểu biết về cơ sở dữ liệu và truy vấn SQL Có khả năng tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Ngoài ra, tất cả các ứng viên cần có:

Năng động, sáng tạo, ham học hỏi và có khả năng làm việc độc lập cũng như nhóm Có tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành tốt công việc được giao Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt là một lợi thế Thời gian làm việc: fulltime, linh hoạt với lịch học được duyệt trước từ đầu kỳ thực tập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Có Mentor hướng dẫn trực tiếp; Làm việc trong môi trường năng động, cơ hội thăng tiến cao; Hỗ trợ dấu mộc và báo cáo thực tập; Định vị bản thân và phát triển mục tiêu phù hợp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP

