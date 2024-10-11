Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị, theo dõi hạ tầng server Quản trị, theo dõi hạ tầng mạng, firewall, switch Quản trị hệ thống AD, DNS, các hệ thống quản trị tập trung. Xây dựng, quản lý hạ tầng triển khai cho các dự án. Quản trị, hỗ trợ máy tính người dùng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp các trường đại học, có thể làm việc fulltime Có kiến thức về các hệ điều hành (Windows, Linux). Có kiến thức cơ bản về phần cứng PC, Server. Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về CCNA, MCSA. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về FortiGate, Pfsense. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về Windows Server, Ubuntu, Centos.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ 2M/tháng Lộ trình rõ ràng, cơ hội được lên nhân viên chính thức Môi trường trẻ, năng động, có nhiều cơ hội phát triển bản thân. Được đào tạo về kỹ năng công nghệ, các kỹ năng mềm, các kỹ năng quản lý dự án,... Khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe VBI Premium Care cho nhân viên chính thức. Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) và công ty (nghỉ mát, team building, sinh nhật,...) Được tham gia vào các nhóm, câu lạc bộ bóng đá, game của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.