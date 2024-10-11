Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH HQSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH HQSOFT
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH HQSOFT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 72/23 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu các sản phẩm DMS của Công ty. Hỗ trợ triển khai các dịch vụ cho khách hàng:CDN, Public/ Private Cloud server, mail server, WAF, Hosting, Domain, SSL ... cho khách hàng Hỗ trợ theo dõi tính hoạt động ổn định của sản phẩm của Công ty & Giải quyết các vấn đề phát sinh khi khách hàng gặp vấn đề / request về sản phẩm trong quá trình sử dụng. Tìm hiểu , update và ứng cụng các công nghệ ứng dụng mới cho việc vận hành & quản lý các sản phẩm/ dịch vụ của Công ty.
Tìm hiểu các sản phẩm DMS của Công ty.
Hỗ trợ triển khai các dịch vụ cho khách hàng:CDN, Public/ Private Cloud server, mail server, WAF, Hosting, Domain, SSL ... cho khách hàng
Hỗ trợ theo dõi tính hoạt động ổn định của sản phẩm của Công ty & Giải quyết các vấn đề phát sinh khi khách hàng gặp vấn đề / request về sản phẩm trong quá trình sử dụng.
Tìm hiểu , update và ứng cụng các công nghệ ứng dụng mới cho việc vận hành & quản lý các sản phẩm/ dịch vụ của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3/4 đại học chuyên ngành An ninh mạng, Quản trị hệ thống/ công nghệ thông tin. Có kiến thức về : hệ thống Linux (Ubuntu, CentOS), công cụ giám sát: CheckMK, Zabbix, Prometheus. Có kiến thức về CEH, bảo mật và các công cụ hỗ trợ Pentest hệ thống, giải pháp HA, Load Balancing, Storage, Cloud, Cluster ... là một lợi thế. Có khả năng nghiên cứu độc lập, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt.
Sinh viên năm 3/4 đại học chuyên ngành An ninh mạng, Quản trị hệ thống/ công nghệ thông tin.
Có kiến thức về : hệ thống Linux (Ubuntu, CentOS), công cụ giám sát: CheckMK, Zabbix, Prometheus.
Có kiến thức về CEH, bảo mật và các công cụ hỗ trợ Pentest hệ thống, giải pháp HA, Load Balancing, Storage, Cloud, Cluster ... là một lợi thế.
Có khả năng nghiên cứu độc lập, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt.

Tại Công ty TNHH HQSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Chi phí hỗ trợ trong quá trình thực tập: 1.500.000/tháng Cơ hội huấn luyện, đào tạo chuyên môn nâng cao nghiệp vụ và kỹ thuật. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức Đồng nghiệp, môi trường làm việc hiện đại, năng động, thân thiện và cởi mở. Thời gian làm việc: 8.00 AM – 17.30 PM, Thứ 2 – Thứ 6, Nghỉ hàng tuần Thứ 7 & Chủ nhật. Thời gian đáp ứng tối thiểu 4 ngày/ tuần Địa điểm làm việc: Lầu 2, Tòa nhà 72/24 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Chi phí hỗ trợ trong quá trình thực tập: 1.500.000/tháng
Cơ hội huấn luyện, đào tạo chuyên môn nâng cao nghiệp vụ và kỹ thuật.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Đồng nghiệp, môi trường làm việc hiện đại, năng động, thân thiện và cởi mở.
Thời gian làm việc: 8.00 AM – 17.30 PM, Thứ 2 – Thứ 6, Nghỉ hàng tuần Thứ 7 & Chủ nhật. Thời gian đáp ứng tối thiểu 4 ngày/ tuần
Địa điểm làm việc: Lầu 2, Tòa nhà 72/24 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HQSOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH HQSOFT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 72/24 Phan Đăng Lưu, P.5, Q. Phú Nhuận, TP HCM

