Tuyển Công nghệ Thông tin TNHH MID Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 49 đường số 3 KDC Thăng Long Home (563 Tô Ngọc Vân), Phường Tam Phú, Thủ Đức, HCM, Thủ Đức

Tham gia phát triển các sản phẩm của công ty và đối tác khách hàng.

Tham gia nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào sản phẩm hiện tại của công ty.

Làm việc và phối hợp với Product Owner, Product Manager để giải quyết các vấn đề liên quan đến giao diện/tương tác người dùng.

Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ReactJS, NextJs.

Sử dụng tốt HTML5/CSS3, Javascript/JQuery, Tailwind,..

Ưu tiên ứng viên thích làm product, tư duy làm sản phẩm cao, sản phẩm hướng người dùng cuối.

Giao tiếp tốt, chủ động, khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại TNHH MID Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ưu tiên lịch học trên trường.

Được đào tạo bởi người có chuyên môn cao.

Công ty hỗ trợ sắp xếp ưu tiên giờ học trên trường. Sau khi thực tập, nếu làm tốt sẽ được nhận vào làm công ty.

Hỗ trợ mộc đỏ doanh nghiệp.

Thời gian làm việc từ 8h00-17h00 từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH MID Việt Nam

