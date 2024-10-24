Tuyển Thực Tập Sinh IT thu nhập Tới 2 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Menas Mall Saigon Airport, Số 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Lưu trữ hồ sơ bộ phận, tài sản công cụ dụng cụ phòng Chuyển Đổi số Hỗ trợ phần mềm các gian hàng, phương thức thanh toán. Giải đáp thắc mắc từ các bộ phận. Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ từ các phòng ban xử lý và phân chia công việc. Quản lý check list công việc theo dõi các dự án của phòng chuyển đổi số

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan. Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng như Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề một cách linh hoạt. Có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến và chủ động trong công việc. Ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác. Có khả năng và sẵn sàng học hỏi nhanh chóng các công nghệ và công cụ mới liên quan đến các sáng kiến chuyển đổi số Tinh thần phục vụ cao, đặc biệt trong việc hỗ trợ người dùng nội bộ thuộc nhiều phòng ban khác nhau. Có khả năng tổ chức và ghi chép các nhiệm vụ và thông tin liên quan đến dự án

Tại CÔNG TY TNHH MENAS Thì Được Hưởng Những Gì

Chi phí hỗ trợ hàng tháng: 2 triệu net. Được đào tạo, hướng dẫn công việc tận tình. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động. Có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn. Tham gia các khóa đào tạo và hội thảo về Digital Marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MENAS

