Tuyển Thực tập sinh kế toán Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 2B, N4 - 25 Láng Hạ, phường Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Hỗ trợ các anh/chị hạch toán số liệu lên phần mềm kế toán;

Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ đi kèm với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

In sổ sách, lưu trữ, bảo quản chứng từ;

Được hướng dẫn hoàn thiện chứng từ, lập báo cáo tài chính dự án, làm việc cùng kiểm toán, thuế hoàn chỉnh từ A-Z;

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học hoặc sinh viên năm cuối chuyên ngành: Kế toán - Tài chính;

Thực tập toàn thời gian ít nhất 06 tháng;

Thành thạo tin học văn phòng;

Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc.

Tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

1. Kết thúc quá trình thực tập sinh sẽ được nhận giấy chứng nhận và được hỗ trợ cấp dấu xác nhận thực tập của tổ chức;

2. Được nhận trợ cấp nhỏ hàng tháng theo quy định của tổ chức;

3. Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp; tính chất công việc ổn định, văn hóa Trung tâm thân thiện.

4. Được đào tạo "cầm tay chỉ việc" tận tình đến nơi đến chốn; được tham gia các khóa học đào tạo kiến thức do Trung tâm, nhà tài trợ nước ngoài tổ chức, được đào tạo các kỹ năng quản lý trong công việc hàng ngày;

5. Được sáng tạo đề xuất, đóng góp ý tưởng cho các hoạt động truyền thông cho các hoạt động, dự án về môi trường

6. Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao, ngoại khoá khác;

7. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;

8. Được trao cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Trung tâm với các chế độ đãi ngộ đầy đủ của người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh

