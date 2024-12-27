Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Schola làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty TNHH Schola
- Hồ Chí Minh:
- Lương 3
- 5 triệu/tháng
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập
- Môi trường làm việc thân thiện và đội ngũ đồng nghiệp hỗ trợ
- Tham gia vào các dự án thú vị và thử thách
- Team bonding, team building hằng tháng, hằng quý,..., Quận 10
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
- Khai thác, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu chủ yếu bằng trên các kênh truyền thông, mạng xã hội (Facebook, Fanpage, Zalo, Google,...), phát triển kiến thức liên quan đến Social Ads và telesale (khai thác dựa trên data cung cấp hoặc tìm kiếm data khách hàng mới).
- Mở rộng và xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.
- Tư vấn và giới thiệu dịch vụ của trung tâm
- Đảm bảo hoàn thành được KPIs theo cấp bậc và chỉ tiêu đặt ra.
- Xử lý và hoàn thành các công việc được giao.
- Báo cáo kết quả đến cấp quản lý trực tiếp.
- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Quan tâm, yêu thích và định hướng về sales/tư vấn khách hàng
- Chịu được áp lực KPI và khách hàng
- Thái độ tự tin và thuyết phục, đặc biệt là không ngại trao đổi với khách hàng qua kênh giao tiếp điện thoại
- Theo sát chỉ tiêu và tiến độ công việc
- Đảm bảo chất lượng công việc và nguyên tắc của phòng
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương tự là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Schola Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Schola
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
