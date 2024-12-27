Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Schola làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lương 3 - 5 triệu/tháng - Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập - Môi trường làm việc thân thiện và đội ngũ đồng nghiệp hỗ trợ - Tham gia vào các dự án thú vị và thử thách - Team bonding, team building hằng tháng, hằng quý,..., Quận 10

Mô Tả Công Việc

- Khai thác, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu chủ yếu bằng trên các kênh truyền thông, mạng xã hội (Facebook, Fanpage, Zalo, Google,...), phát triển kiến thức liên quan đến Social Ads và telesale (khai thác dựa trên data cung cấp hoặc tìm kiếm data khách hàng mới).

- Mở rộng và xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.

- Tư vấn và giới thiệu dịch vụ của trung tâm

- Đảm bảo hoàn thành được KPIs theo cấp bậc và chỉ tiêu đặt ra.

- Xử lý và hoàn thành các công việc được giao.

- Báo cáo kết quả đến cấp quản lý trực tiếp.

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kiến thức cơ bản về SEO

- Quan tâm, yêu thích và định hướng về sales/tư vấn khách hàng

- Chịu được áp lực KPI và khách hàng

- Thái độ tự tin và thuyết phục, đặc biệt là không ngại trao đổi với khách hàng qua kênh giao tiếp điện thoại

- Theo sát chỉ tiêu và tiến độ công việc

- Đảm bảo chất lượng công việc và nguyên tắc của phòng

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương tự là một lợi thế

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 3 triệu VND - 5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

