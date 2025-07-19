Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH FITNESS & YOGA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 450 Liên Phường, Phường Phước Long B, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Thực tập sinh Marketing

Hỗ trợ sáng tạo nội dung video trên các nền tảng như TikTok, Facebook Reels, YouTube Shorts, đảm bảo nội dung hấp dẫn và phù hợp với xu hướng.

Tham gia sản xuất nội dung livestream, hỗ trợ MC/host trong các buổi phát trực tiếp.

Biên tập, sáng tạo nội dung viết cho Fanpage, Website, Email Marketing theo định hướng thương hiệu.

Hỗ trợ xây dựng và vận hành các gian hàng thương mại điện tử trên Shopee, Lazada, TikTok Shop...

Hỗ trợ thiết lập, tối ưu hình ảnh, nội dung mô tả sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử.

Tìm hiểu, phân tích xu hướng thị trường để đề xuất chiến lược nội dung và marketing phù hợp.

Phối hợp với đội ngũ Marketing để triển khai các chiến dịch truyền thông và quảng cáo trực tuyến.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của phòng Marketing.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thương mại điện tử hoặc các ngành liên quan.

Yêu thích sáng tạo nội dung, nhanh nhạy với các xu hướng trên mạng xã hội.

Có kỹ năng cơ bản về quay dựng video, sử dụng các công cụ như CapCut, Adobe Premiere, Canva hoặc phần mềm chỉnh sửa tương tự.

Có kỹ năng viết nội dung hấp dẫn, phù hợp với từng nền tảng truyền thông.

Có khả năng livestream là một lợi thế.

Kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tư duy marketing và mong muốn học hỏi, phát triển trong lĩnh vực này.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thực tế về sáng tạo nội dung trên mạng xã hội hoặc vận hành gian hàng thương mại điện tử.

Tại CÔNG TY TNHH FITNESS & YOGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về Content Marketing, Social Media, Thương mại điện tử.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Hỗ trợ lương/thưởng theo năng lực và hiệu suất công việc.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Tham gia các hoạt động team-building, sự kiện nội bộ của công ty.

Được bao cơm trưa, cơm chiều, cà phê, nước uống tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FITNESS & YOGA VIỆT NAM

