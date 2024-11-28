Tuyển Thực Tập Sinh Nhân Sự thu nhập 1 - 1.5 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Skylink Group
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Cantavil, Số 1 Song Hành
- Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
-Hỗ trợ công các công tác Văn hóa doanh nghiệp, sự kiện, truyền thông cuối và đầu năm.
-Hỗ trợ trong quá trình kiểm toán hồ sơ, sổ sách cuối năm.
-Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm 3, 4 Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Quản trị Nhân sự/Luật/ Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan khác.
- Tiếng anh Toeic 650 trở lên hoặc tương đương.
- Trung thực, nhiệt tình, năng động, và có trách nhiệm trong công việc.
- Ưu tiên ứng viên nhạy bén với Công nghệ.
- Kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản chỉn chu, thuyết phục.
- Tỉ mỉ, cẩn thận
Tại Công ty TNHH Skylink Group Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hỗ trợ xác nhận báo cáo thực tập.
- Hỗ trợ 1.000.000 - 1.500.000 đ/tháng chi phí đi lại.
- Có cơ hội học tập và trải nghiệm các công tác Nhân sự tại môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Môi trường trẻ năng động, hiện đại, đội ngũ kinh doanh lâu năm, nhiều cơ hội phát triển bản thân
- Được đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nghề nghiệp
- Hồ sơ bổ sung khi trúng tuyển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Skylink Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
