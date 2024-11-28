Tuyển Thực Tập Sinh Nhân Sự thu nhập 1 - 1.5 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Skylink Group
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty TNHH Skylink Group

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Skylink Group

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Cantavil, Số 1 Song Hành

- Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

-Hỗ trợ công các công tác Văn hóa doanh nghiệp, sự kiện, truyền thông cuối và đầu năm.
-Hỗ trợ trong quá trình kiểm toán hồ sơ, sổ sách cuối năm.
-Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, 4 Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Quản trị Nhân sự/Luật/ Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan khác.
- Tiếng anh Toeic 650 trở lên hoặc tương đương.
- Trung thực, nhiệt tình, năng động, và có trách nhiệm trong công việc.
- Ưu tiên ứng viên nhạy bén với Công nghệ.
- Kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản chỉn chu, thuyết phục.
- Tỉ mỉ, cẩn thận

Tại Công ty TNHH Skylink Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ xác nhận báo cáo thực tập.
- Hỗ trợ 1.000.000 - 1.500.000 đ/tháng chi phí đi lại.
- Có cơ hội học tập và trải nghiệm các công tác Nhân sự tại môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Môi trường trẻ năng động, hiện đại, đội ngũ kinh doanh lâu năm, nhiều cơ hội phát triển bản thân
- Được đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nghề nghiệp
- Hồ sơ bổ sung khi trúng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Skylink Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Skylink Group

Công ty TNHH Skylink Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, Đường 31C, Khu C, Đô Thị An Phú, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

