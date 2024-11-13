Tuyển Thực Tập Sinh Nhân Sự thu nhập 25 - 65 triệu Thực tập tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Mức lương
25 - 65 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4, số 30 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 65 Triệu
Thực hiện việc tạo nguồn ứng viên, tìm kiếm ứng viên.
Liên hệ, tư vấn các thông tin về công việc cho ứng viên.
Tạo nội dung tuyển dụng, thu hút ứng viên trên các nền tảng mạng xã hôi, mạng việc làm.
Đặt lịch phỏng vấn, tham gia phỏng vấn và thực hiện sơ vấn ứng viên.
Hướng dẫn ứng viên các thủ tục nhận việc, onboarding.
Với Mức Lương 25 - 65 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần học hỏi cao, chăm chỉ, biết tiếp thu ý kiến.
học hỏi cao
Có đam mê thực sự với Ngành Nhân sự và mong muốn làm việc với con người.
Ngành Nhân sự
Có thể đi làm trực tiếp (full-time hoặc part-time)
Có laptop cá nhân để làm việc.
laptop cá nhân
Không yêu cầu kinh nghiệm.
học hỏi cao
Có đam mê thực sự với Ngành Nhân sự và mong muốn làm việc với con người.
Ngành Nhân sự
Có thể đi làm trực tiếp (full-time hoặc part-time)
Có laptop cá nhân để làm việc.
laptop cá nhân
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì
Có phụ cấp thực tập: Lương cứng (2.5 – 4.5 triệu) + thưởng KPI (2.5 – 5 triệu)
Lương cứng
thưởng KPI
Được training, đào tạo bài bản (1:1 và theo nhóm)
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 – 6 tháng thực tập.
3 – 6 tháng
Có cung cấp dấu mộc, chứng nhận thực tập.
Lương cứng
thưởng KPI
Được training, đào tạo bài bản (1:1 và theo nhóm)
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 – 6 tháng thực tập.
3 – 6 tháng
Có cung cấp dấu mộc, chứng nhận thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI