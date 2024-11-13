Tuyển Thực Tập Sinh Nhân Sự thu nhập 25 - 65 triệu Thực tập tại Hà Nội

Mức lương 25 - 65 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, số 30 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 65 Triệu

Thực hiện việc tạo nguồn ứng viên, tìm kiếm ứng viên.

Liên hệ, tư vấn các thông tin về công việc cho ứng viên.

Tạo nội dung tuyển dụng, thu hút ứng viên trên các nền tảng mạng xã hôi, mạng việc làm.

Đặt lịch phỏng vấn, tham gia phỏng vấn và thực hiện sơ vấn ứng viên.

Hướng dẫn ứng viên các thủ tục nhận việc, onboarding.

Với Mức Lương 25 - 65 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần học hỏi cao, chăm chỉ, biết tiếp thu ý kiến.

Có đam mê thực sự với Ngành Nhân sự và mong muốn làm việc với con người.

Có thể đi làm trực tiếp (full-time hoặc part-time)

Có laptop cá nhân để làm việc.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì

Có phụ cấp thực tập: Lương cứng (2.5 – 4.5 triệu) + thưởng KPI (2.5 – 5 triệu)

Được training, đào tạo bài bản (1:1 và theo nhóm)

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 – 6 tháng thực tập.

Có cung cấp dấu mộc, chứng nhận thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

