Tuyển Thực Tập Sinh Nhân Sự thu nhập Trên 2 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 72 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Hỗ trợ đăng tuyển, lọc hồ sơ tuyển dụng.

Liên hệ với ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn, soạn Hợp đồng, đồng phục.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện của phòng, công ty...

Hỗ trợ thực hiện công tác hành chính, văn phòng.

Thực hiện quản lý trang thiết bị văn phòng, cửa hàng.

Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của Phòng nhân sự.

Được đào tạo nghiệp vụ C&B nếu đáp ứng yêu cầu công việc hoặc có mong muốn học hỏi về mảng này.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi kỹ trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh năm 3,4 của các trường Cao Đẳng/Đại học ngành Quản trị nhân lực, luật hoặc các nhóm ngành liên quan.

Có định hướng rõ ràng trong công việc

Có đam mê, nhiệt huyết, mong muốn học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu và gắn bó với nghề Nhân sự

Khả năng tin học văn phòng cơ bản

Có kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc, làm việc nhóm và độc lập, nhanh nhẹn, chủ động.

Có thể làm việc full-time.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TP SUPPORTS Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập

Có hỗ trợ thu nhập

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Được đào tạo và dẫn dắt để trở thành 1 HR chuyên nghiệp

Môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội được học tập và phát triển tất cả các mảng của nghề nhân sự ...

Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty.

Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi

Thời gian làm việc: 8h/ ngày từ 8h30-17h30 (nghỉ trưa 1h) từ thứ 2 đến trưa thứ 7.

Địa điểm làm việc: Số 9, ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TP SUPPORTS

