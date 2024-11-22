Tuyển Thực Tập Sinh Nhân Sự thu nhập Trên 2 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TP SUPPORTS
Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 72 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 2 Triệu
Hỗ trợ đăng tuyển, lọc hồ sơ tuyển dụng.
Liên hệ với ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn, soạn Hợp đồng, đồng phục.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện của phòng, công ty...
Hỗ trợ thực hiện công tác hành chính, văn phòng.
Thực hiện quản lý trang thiết bị văn phòng, cửa hàng.
Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của Phòng nhân sự.
Được đào tạo nghiệp vụ C&B nếu đáp ứng yêu cầu công việc hoặc có mong muốn học hỏi về mảng này.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi kỹ trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh năm 3,4 của các trường Cao Đẳng/Đại học ngành Quản trị nhân lực, luật hoặc các nhóm ngành liên quan.
Có định hướng rõ ràng trong công việc
Có đam mê, nhiệt huyết, mong muốn học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu và gắn bó với nghề Nhân sự
Khả năng tin học văn phòng cơ bản
Có kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc, làm việc nhóm và độc lập, nhanh nhẹn, chủ động.
Có thể làm việc full-time.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TP SUPPORTS Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập
Có hỗ trợ thu nhập
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Được đào tạo và dẫn dắt để trở thành 1 HR chuyên nghiệp
Môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội được học tập và phát triển tất cả các mảng của nghề nhân sự ...
Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty.
Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi
Thời gian làm việc: 8h/ ngày từ 8h30-17h30 (nghỉ trưa 1h) từ thứ 2 đến trưa thứ 7.
Địa điểm làm việc: Số 9, ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TP SUPPORTS
