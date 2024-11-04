Tuyển Công nghệ Thông tin Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 94. Nguyễn Chính, Tân Mai, Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và lớn trên cơ sở hệ sinh thái với hơn 10 nền tảng số và 25 sản phẩm “Make In Việt Nam” (CRM, HRM, Invoice, Caller, Marketing Automation, Chatbot Platform, Ecommerce Platform,...). Xây dựng quan hệ khách hàng, phối hợp các bộ phận nhằm xây dựng giải pháp chuyển đổi số tư vấn khách hàng, điều phối dự án từ giai đoạn giới thiệu sản phẩm đến khi hoàn tất hợp đồng. Phối hợp với các phòng ban khác triển khai chương trình tiếp thị, chăm sóc và bán chéo sản phẩm. Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng để có thể upsales, tăng doanh thu đối với khách hàng đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và lớn trên cơ sở hệ sinh thái với hơn 10 nền tảng số và 25 sản phẩm “Make In Việt Nam” (CRM, HRM, Invoice, Caller, Marketing Automation, Chatbot Platform, Ecommerce Platform,...).

Xây dựng quan hệ khách hàng, phối hợp các bộ phận nhằm xây dựng giải pháp chuyển đổi số tư vấn khách hàng, điều phối dự án từ giai đoạn giới thiệu sản phẩm đến khi hoàn tất hợp đồng.

Phối hợp với các phòng ban khác triển khai chương trình tiếp thị, chăm sóc và bán chéo sản phẩm.

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng để có thể upsales, tăng doanh thu đối với khách hàng đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối chuyên ngành kinh tế hoặc liên quan. Chăm chỉ, có định hướng, đam mê trong ngành Sales. Kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần học hỏi, trách nhiệm cao trong công việc. Ưu tiên ứng viên có thể làm Full-time tại công ty.

Là sinh viên năm cuối chuyên ngành kinh tế hoặc liên quan.

Chăm chỉ, có định hướng, đam mê trong ngành Sales.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần học hỏi, trách nhiệm cao trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có thể làm Full-time tại công ty.

Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Học hỏi và phát triển: Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp tại tập đoàn về Digital Marketing hàng đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á, cùng với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và các kỹ năng để hoàn thành các công việc được giao. Cơ hội thăng tiến: Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập và được tạo điều kiện để phát triển sự nghiệp. Cơ chế lương, thưởng rõ ràng, minh bạch: Được hưởng mức lương cạnh tranh cùng với các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác. Môi trường làm việc hiện đại: Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị đầy đủ, không gian làm việc thoải mái và năng động.

Học hỏi và phát triển: Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp tại tập đoàn về Digital Marketing hàng đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á, cùng với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và các kỹ năng để hoàn thành các công việc được giao.

Học hỏi và phát triển:

Cơ hội thăng tiến: Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập và được tạo điều kiện để phát triển sự nghiệp.

Cơ hội thăng tiến:

Cơ chế lương, thưởng rõ ràng, minh bạch: Được hưởng mức lương cạnh tranh cùng với các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.

Cơ chế lương, thưởng rõ ràng, minh bạch

Môi trường làm việc hiện đại: Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị đầy đủ, không gian làm việc thoải mái và năng động.

Môi trường làm việc hiện đại:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin