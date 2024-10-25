Tuyển Thực Tập Sinh Thiết Kế Đồ Họa thu nhập 1.5 - 3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 226 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

- Phối hợp triển khai thiết kế các key visual, POSM, catalogue, profile,... cho chiến dịch bán hàng, marketing, sự kiện nội bộ, ...
- Thực tập lên ý tưởng và phối hợp triển khai thực hiện các sản phẩm media truyền thông (poster, video, clip, infographics.....)
- Thực chiến thiết kế 2D, Banner, Poster, tờ rơi, hình ảnh fanpage, website, ...
- Đóng góp ý tưởng về concept, logo thương hiệu
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên sinh viên/fresher ngành Thiết kế đồ họa hoặc các cá nhân có định hướng về lĩnh vực thiết kế
- Biết sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa (PTS - Ai..)
- Có thẩm mỹ tốt trong lĩnh vực thiết kế (ưu tiên ứng viên mạnh về thiết kế ấn phẩm in, POSM)
- Có nhu cầu phát triển bản thân bằng công việc thực tế
- Chủ động, có khả năng học hỏi nhanh và khả năng nắm bắt thông tin tốt, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới đáp ứng công việc
- Gửi kèm Portfolio hoặc các sản phẩm thiết kế đã thực hiện.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được training phát triển kỹ năng chuyên môn, sử dụng các phần mềm chuyên dụng
- Được triển khai thực tế các Dự án của Công ty
-Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 226 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

