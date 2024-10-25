Tuyển Thực Tập Sinh Thiết Kế Đồ Họa thu nhập 1.5 - 3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 226 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Phối hợp triển khai thiết kế các key visual, POSM, catalogue, profile,... cho chiến dịch bán hàng, marketing, sự kiện nội bộ, ...

- Thực tập lên ý tưởng và phối hợp triển khai thực hiện các sản phẩm media truyền thông (poster, video, clip, infographics.....)

- Thực chiến thiết kế 2D, Banner, Poster, tờ rơi, hình ảnh fanpage, website, ...

- Đóng góp ý tưởng về concept, logo thương hiệu

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên sinh viên/fresher ngành Thiết kế đồ họa hoặc các cá nhân có định hướng về lĩnh vực thiết kế

- Biết sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa (PTS - Ai..)

- Có thẩm mỹ tốt trong lĩnh vực thiết kế (ưu tiên ứng viên mạnh về thiết kế ấn phẩm in, POSM)

- Có nhu cầu phát triển bản thân bằng công việc thực tế

- Chủ động, có khả năng học hỏi nhanh và khả năng nắm bắt thông tin tốt, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới đáp ứng công việc

- Gửi kèm Portfolio hoặc các sản phẩm thiết kế đã thực hiện.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được training phát triển kỹ năng chuyên môn, sử dụng các phần mềm chuyên dụng

- Được triển khai thực tế các Dự án của Công ty

-Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM

