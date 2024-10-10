Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 125 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm Social Post, Banner, Poster cho các kênh Digital marketing như: Website,Facebook, Instagram, Youtube,... Phối hợp cùng các phòng ban tìm kiếm, xây dựng ý tưởng cho các công việc liên quan đến thiết kế Thiết kế các ấn phẩm truyền thông nội bộ Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Thiết kế các ấn phẩm Social Post, Banner, Poster cho các kênh Digital marketing như: Website,Facebook, Instagram, Youtube,...
Phối hợp cùng các phòng ban tìm kiếm, xây dựng ý tưởng cho các công việc liên quan đến thiết kế
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông nội bộ
Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên hoặc đã tốt nghiệp Đại học (ưu tiên chuyên ngành liên quan tới Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật ứng dụng, Mỹ thuật công nghiệp). Thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, vv Có laptop cá nhân Không yêu cầu kinh nghiệm Có mắt thẩm mỹ, ham học hỏi Phong cách làm việc chỉn chu, đúng deadline, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Là sinh viên hoặc đã tốt nghiệp Đại học (ưu tiên chuyên ngành liên quan tới Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật ứng dụng, Mỹ thuật công nghiệp).
Thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, vv
Có laptop cá nhân
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có mắt thẩm mỹ, ham học hỏi
Phong cách làm việc chỉn chu, đúng deadline, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh 2.000.000 - 3.000.000vnđ Có cơ hội làm việc chính thức sau 3-6 tháng làm việc Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng năm. Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực bản thân. Được training và tham gia các buổi workshop về kiến thức và kỹ năng làm việc. Cơ hội thăng tiến và phát triển trong nghề.
Mức lương cạnh tranh 2.000.000 - 3.000.000vnđ
Có cơ hội làm việc chính thức sau 3-6 tháng làm việc
Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng năm.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực bản thân.
Được training và tham gia các buổi workshop về kiến thức và kỹ năng làm việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển trong nghề.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 125 Dương Quảng Hàm - Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội

