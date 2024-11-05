Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH MTV HQ Play làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 125 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm Social Post, Banner, Poster cho các kênh Digital marketing như: Website,Facebook, Instagram, Youtube,...

Phối hợp cùng các phòng ban tìm kiếm, xây dựng ý tưởng cho các công việc liên quan đến thiết kế

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông nội bộ

Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên hoặc đã tốt nghiệp Đại học (ưu tiên chuyên ngành liên quan tới Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật ứng dụng, Mỹ thuật công nghiệp).

Thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, vv

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có lapop cá nhân phục vụ công việc

Có mắt thẩm mỹ, ham học hỏi

Phong cách làm việc chỉn chu, đúng deadline, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH MTV HQ Play Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh 2.000.000 - 3.000.000vnđ

Có cơ hội làm việc chính thức sau 3-6 tháng làm việc

Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng năm.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực bản thân.

Được training và tham gia các buổi workshop về kiến thức và kỹ năng làm việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển trong nghề.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV HQ Play

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin