Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH MTV HQ Play làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty TNHH MTV HQ Play
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 125 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Thiết kế các ấn phẩm Social Post, Banner, Poster cho các kênh Digital marketing như: Website,Facebook, Instagram, Youtube,...
Phối hợp cùng các phòng ban tìm kiếm, xây dựng ý tưởng cho các công việc liên quan đến thiết kế
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông nội bộ
Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên hoặc đã tốt nghiệp Đại học (ưu tiên chuyên ngành liên quan tới Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật ứng dụng, Mỹ thuật công nghiệp).
Thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, vv
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có lapop cá nhân phục vụ công việc
Có mắt thẩm mỹ, ham học hỏi
Phong cách làm việc chỉn chu, đúng deadline, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, vv
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có lapop cá nhân phục vụ công việc
Có mắt thẩm mỹ, ham học hỏi
Phong cách làm việc chỉn chu, đúng deadline, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tại Công ty TNHH MTV HQ Play Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh 2.000.000 - 3.000.000vnđ
Có cơ hội làm việc chính thức sau 3-6 tháng làm việc
Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng năm.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực bản thân.
Được training và tham gia các buổi workshop về kiến thức và kỹ năng làm việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển trong nghề.
Có cơ hội làm việc chính thức sau 3-6 tháng làm việc
Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng năm.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực bản thân.
Được training và tham gia các buổi workshop về kiến thức và kỹ năng làm việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển trong nghề.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV HQ Play
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI