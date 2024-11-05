Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1 Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

-Thiết kế, sáng tạo và phát triển đa dạng các ấn phẩm báo chí, truyền thông cho công ty như: Banner, catalogue, logo, bộ nhận diện thương hiệu, giao diện Website,...;

- Phối hợp với bộ phận liên quan lên ý tưởng thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh Social (Website, Facebook, Youtube, Tiktok,...);

-Nắm bắt và cập nhật các xu hướng của thị trường để phát triển đa dạng các chủ đề, nội dung và phong cách thiết kế mới phù hợp;

-Hỗ trợ bộ phận Marketing xây dựng các chiến dịch truyền thông, quảng cáo của công ty;

-Thực hiện triển khai các công việc liên quan theo sự phân công của Leader.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Sinh viên năm 4 chuyên ngành Thiết Kế Đồ Họa, Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.

-Có tư duy sáng tạo, có gu thẩm mỹ, có ngôn ngữ và phong cách thiết kế hiện đại;

-Sử dụng mức độ khá những công cụ thiết kế: Photoshop, Illustrator, Canva...

-Có khả năng đáp ứng nhu cầu thiết kế đa dạng online, ấn phẩm...1 bản CV (nêu rõ kinh nghiệm làm việc).

-1 bộ Portfolio giới thiệu năng lực bản thân và các dự án đã thực hiện hoặc sản phẩm ưng ý nhất (chấp nhận PDF, PPT).

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. An tâm về phúc lợi:

– Cơ chế lương và thưởng tương xứng với năng lực và đóng góp.

– Thu nhập = Lương cứng + Thưởng KPIs + % doanh thu (tùy vị trí).

– Lương tháng 13, Bảo hiểm Y tế, chế độ nghỉ lễ, Tết, teambuilding,...

– 12 ngày phép/năm (có thể cộng dồn để nghỉ hoặc quy đổi thành tiền).

2. Môi trường làm việc:

– Phát huy tố chất, năng lực và bứt phá mọi giới hạn trong công việc của bạn.

– Tôn trọng cá tính, năng lực, ý kiến và sự đóng góp của bạn

– Tự do, trẻ trung, năng động và được là chính mình.

– Chế độ làm việc linh hoạt và đề cao ý thức trách nhiệm cá nhân.

3. Phát triển và khẳng định bản thân:

– Bạn sẽ được làm mọi việc theo cách khác đi và luôn tốt hơn từng ngày.

– Trở thành người Giỏi và Tự tin về những gì mình đang làm.

– Không giới hạn sự phát triển của bạn từ thời gian đến cấp bậc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.