Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: NO1T3 khu ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

- Phối hợp triển khai thiết kế các key visual, POSM, catalogue, profile,... cho chiến dịch bán hàng, marketing, sự kiện nội bộ, ...
- Thực tập lên ý tưởng và phối hợp triển khai thực hiện các sản phẩm media truyền thông (poster, video, clip, infographics.....)
- Thực chiến thiết kế 2D, Banner, Poster, tờ rơi, hình ảnh fanpage, website, ...
- Đóng góp ý tưởng về concept, logo thương hiệu

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

CHỈ DUYỆT CÁC CV CÓ ĐÍNH KÈM LINK SẢN PHẨM, CÁC ỨNG VIÊN NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PHẢI CÓ LINK SẢN PHẨM XEM ĐƯỢC TRONG CV ĐỂ CÓ THỂ ĐÁNH GIÁ TAY NGHỀ
- Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên sinh viên/fresher ngành
- Thiết kế đồ họa hoặc các cá nhân có định hướng về lĩnh vực thiết kế
- Biết sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa (PTS - Ai..)

Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Được training phát triển kỹ năng chuyên môn, sử dụng các phần mềm chuyên dụng
- Được triển khai thực tế các Dự án của Công ty
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển
- Hỗ trợ lương: 3tr/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa N01T3 Khu Ngoại giao đoàn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

