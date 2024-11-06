Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Phần mềm iNET làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Phần mềm iNET làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty TNHH Phần mềm iNET
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty TNHH Phần mềm iNET

Công nghệ Thông tin

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty TNHH Phần mềm iNET

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Lên ý tưởng thiết kế ấn phẩm truyền thông: logo banner, backdrop, tem nhãn, company profile, brochure...
- Chỉnh sửa hình ảnh theo yêu cầu.
- Tham gia các công việc khác dưới sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa hoặc các chuyên ngành liên quan.
Thiết kế đồ họa
- Sử dụng được các phần mềm thiết kế (AI, Photoshop, Figma...).
- Chủ động, ham học hỏi, sáng tạo trong công việc.
- Có thể thực tập liên tục ít nhất từ 02 tháng trở lên tại công ty.
- Ưu tiên sinh viên có hiểu biết về công nghệ thông tin.

Tại Công ty TNHH Phần mềm iNET Thì Được Hưởng Những Gì

- Có chế độ phụ cấp thực tập.
- Ăn trưa miễn phí tại canteen công ty.
- Được hướng dẫn, đào tạo kiến thức chuyên môn.
- Được học tập và làm việc trong môi trường trẻ, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
- Tham gia các hoạt động nội bộ, dã ngoại.
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức, cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm iNET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phần mềm iNET

Công ty TNHH Phần mềm iNET

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 247 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

