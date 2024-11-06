Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Phần mềm iNET làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Lên ý tưởng thiết kế ấn phẩm truyền thông: logo banner, backdrop, tem nhãn, company profile, brochure...

- Chỉnh sửa hình ảnh theo yêu cầu.

- Tham gia các công việc khác dưới sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa hoặc các chuyên ngành liên quan.

Thiết kế đồ họa

- Sử dụng được các phần mềm thiết kế (AI, Photoshop, Figma...).

- Chủ động, ham học hỏi, sáng tạo trong công việc.

- Có thể thực tập liên tục ít nhất từ 02 tháng trở lên tại công ty.

- Ưu tiên sinh viên có hiểu biết về công nghệ thông tin.

Tại Công ty TNHH Phần mềm iNET Thì Được Hưởng Những Gì

- Có chế độ phụ cấp thực tập.

- Ăn trưa miễn phí tại canteen công ty.

- Được hướng dẫn, đào tạo kiến thức chuyên môn.

- Được học tập và làm việc trong môi trường trẻ, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

- Tham gia các hoạt động nội bộ, dã ngoại.

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức, cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm iNET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin