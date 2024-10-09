Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 64 Lê Hữu Tựu , KĐT Nguyên Khê , Đông Anh , Hà Nội., Đông Anh

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo như poster, banner, brochure, catalogue, infographic cho các chiến dịch marketing Tạo nội dung hình ảnh cho các kênh truyền thông xã hội như Facebook, Instagram, LinkeIn Thiết kế giao diện website, landing page và các tài liệu truyền thông nội bộ Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ marketing để đảm bảo các thiết kế phù hợp với chiến lược thương hiệu và mục tiêu truyền thông Tham gia vào quá trình brainstorm ý tưởng sáng tạo cho các dự án thiết kế Cập nhật các xu hướng thiết kế mới và đề xuất ý tưởng cải tiến cho các sản phẩm truyền thông

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sinh viên mới tốt nghiệp được chào đón Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật công nghiệp hoặc các ngành liên quan Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign Có kiến thức cơ bản về nguyên lý thiết kế, bố cục, màu sắc Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Có kỹ năng quản lý thời gian và làm việc hiệu quả dưới áp lực deadline Có hiểu biết về xu hướng thiết kế và marketing là một lợi thế Yêu cầu giới tính: Nam/Nữ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có thể làm việc tại công ty ít ngấy 4 ngày/1 tuần từ thứ 2 đến thứ 7. Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm. Được tham gia các công tác của Phòng Marketing và thiết kế Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định lâu dài, nhiều cơ hội thăng tiến Có cơ hội làm nhân viên chính thức Được xác nhận dấu thực tập và cung cấp thông tin về quy trình và các số liệu cho phép. Được hưởng trợ caaso thực tập theo thời gian làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM

