Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 64 Lê Hữu Tựu , KĐT Nguyên Khê , Đông Anh , Hà Nội., Đông Anh
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo như poster, banner, brochure, catalogue, infographic cho các chiến dịch marketing
Tạo nội dung hình ảnh cho các kênh truyền thông xã hội như Facebook, Instagram, LinkeIn
Thiết kế giao diện website, landing page và các tài liệu truyền thông nội bộ
Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ marketing để đảm bảo các thiết kế phù hợp với chiến lược thương hiệu và mục tiêu truyền thông
Tham gia vào quá trình brainstorm ý tưởng sáng tạo cho các dự án thiết kế
Cập nhật các xu hướng thiết kế mới và đề xuất ý tưởng cải tiến cho các sản phẩm truyền thông
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, sinh viên mới tốt nghiệp được chào đón
Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật công nghiệp hoặc các ngành liên quan
Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign
Có kiến thức cơ bản về nguyên lý thiết kế, bố cục, màu sắc
Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt
Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Có kỹ năng quản lý thời gian và làm việc hiệu quả dưới áp lực deadline
Có hiểu biết về xu hướng thiết kế và marketing là một lợi thế
Yêu cầu giới tính: Nam/Nữ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Có thể làm việc tại công ty ít ngấy 4 ngày/1 tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.
Được tham gia các công tác của Phòng Marketing và thiết kế
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định lâu dài, nhiều cơ hội thăng tiến
Có cơ hội làm nhân viên chính thức
Được xác nhận dấu thực tập và cung cấp thông tin về quy trình và các số liệu cho phép.
Được hưởng trợ caaso thực tập theo thời gian làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
