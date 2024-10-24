Tuyển Thực Tập Sinh Thiết Kế Đồ Họa thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, tòa FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm đồ họa như post Social, Banner, Poster phục vụ cho các chiến dịch truyền thông của Trung tâm sự kiện thể thao. Phối hợp với team để đảm bảo sản phẩm thiết kế đáp ứng yêu cầu về nội dung và thẩm mỹ. Tham gia vào quá trình sáng tạo, phát triển ý tưởng và concept thiết kế cho các dự án. Thường xuyên cập nhật và áp dụng các xu hướng thiết kế mới vào công việc. Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công của người hướng dẫn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành Thiết kế đồ họa hoặc các ngành liên quan Có khả năng sử dụng tốt công cụ: PS và Illustrator. Đã từng thiết kế các post Social, Banner. Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi. Gắn bó tối thiểu 3 tháng

Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ đánh giá, xác nhận quá trình thực tập. Tham gia các hoạt động phong trào của Công ty Có cơ hội làm việc trong môi trường báo chí và truyền thông chuyên nghiệp. Nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm thực chiến. Chưa hỗ trợ lương trong quá trình thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company

