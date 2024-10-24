Tuyển Thực Tập Sinh Thiết Kế Đồ Họa thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10, tòa FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm đồ họa như post Social, Banner, Poster phục vụ cho các chiến dịch truyền thông của Trung tâm sự kiện thể thao. Phối hợp với team để đảm bảo sản phẩm thiết kế đáp ứng yêu cầu về nội dung và thẩm mỹ. Tham gia vào quá trình sáng tạo, phát triển ý tưởng và concept thiết kế cho các dự án. Thường xuyên cập nhật và áp dụng các xu hướng thiết kế mới vào công việc. Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công của người hướng dẫn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành Thiết kế đồ họa hoặc các ngành liên quan Có khả năng sử dụng tốt công cụ: PS và Illustrator. Đã từng thiết kế các post Social, Banner. Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi. Gắn bó tối thiểu 3 tháng
Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ đánh giá, xác nhận quá trình thực tập. Tham gia các hoạt động phong trào của Công ty Có cơ hội làm việc trong môi trường báo chí và truyền thông chuyên nghiệp. Nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm thực chiến. Chưa hỗ trợ lương trong quá trình thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

