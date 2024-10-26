Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
- Hà Nội: Tầng 7, Tòa Detech Tower 2, Số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế các sản phẩm truyền thông, tuyển dụng (poster, backdrop, standee, ...)
Phối hợp với các phòng ban chức năng để đảm bảo sản phẩm thiết kế đạt chất lượng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm ba hoặc năm cuối chuyên ngành Thiết Kế Đồ Họa, Mỹ Thuật hoặc các ngành liên quan.
Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, v.v.
Có khả năng chụp ảnh, quay video là 1 lợi thế
Nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ làm đồ án, báo cáo tốt nghiệp cùng với các Mentor là chuyên gia của tại FPT Telecom.
Được đào tạo và trải nghiệm thực tế các công việc về mảng Thiết kế.
Có phụ cấp trong thời gian thực tập (được đánh giá sau 2 - 3 tháng thực tập)
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
