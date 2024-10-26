Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, Tòa Detech Tower 2, Số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế các sản phẩm truyền thông, tuyển dụng (poster, backdrop, standee, ...) Phối hợp với các phòng ban chức năng để đảm bảo sản phẩm thiết kế đạt chất lượng. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý
Thiết kế các sản phẩm truyền thông, tuyển dụng (poster, backdrop, standee, ...)
Phối hợp với các phòng ban chức năng để đảm bảo sản phẩm thiết kế đạt chất lượng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm ba hoặc năm cuối chuyên ngành Thiết Kế Đồ Họa, Mỹ Thuật hoặc các ngành liên quan. Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, v.v. Có khả năng chụp ảnh, quay video là 1 lợi thế Nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi
Sinh viên năm ba hoặc năm cuối chuyên ngành Thiết Kế Đồ Họa, Mỹ Thuật hoặc các ngành liên quan.
Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, v.v.
Có khả năng chụp ảnh, quay video là 1 lợi thế
Nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ làm đồ án, báo cáo tốt nghiệp cùng với các Mentor là chuyên gia của tại FPT Telecom. Được đào tạo và trải nghiệm thực tế các công việc về mảng Thiết kế. Có phụ cấp trong thời gian thực tập (được đánh giá sau 2 - 3 tháng thực tập) Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến. Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi. Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...
Hỗ trợ làm đồ án, báo cáo tốt nghiệp cùng với các Mentor là chuyên gia của tại FPT Telecom.
Được đào tạo và trải nghiệm thực tế các công việc về mảng Thiết kế.
Có phụ cấp trong thời gian thực tập (được đánh giá sau 2 - 3 tháng thực tập)
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

