Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 13 USD

Công ty Cổ phần VInpearl
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Công ty Cổ phần VInpearl

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần VInpearl

Mức lương
1 - 13 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinpearl Head Office, Văn phòng Sympony, Đường Chu Huy Mân, quận Long Biên, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 13 USD

- Thực công tác mua sắm tập trung hàng hóa & thực phẩm cho Vinpearl và các đơn vị khác được phân công phục vụ vận hành, đảm bảo cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với chi phí tối ưu, đồng thời giảm thiểu sự biến động về giá.
- Tìm kiếm, đàm phán và ký kết với Nhà cung cấp (NCC) đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ, chất lượng đơn hàng
- Nghiên cứu, cập nhật xu hướng thị trường, phân tích và đưa ra cảnh báo/ đề xuất về các công nghệ, nguồn hàng mới, NCC mới
- Triển khai chiến lược mua sắm và các dự án tối ưu chi phí mua sắm, tối đa hóa hiệu suất của NCC (nguồn cung, giá cả, tính linh hoạt, chất lượng, hiệu suất giao hàng và thời gian giao hàng,…), giảm thiểu rủi ro liên quan đến nguồn cung ứng.
- Phối hợp với cơ sở kiểm soát giao nhận hàng hóa và xử lý các tình huống phát sinh, đánh giá chất lượng NCC
- Xây dựng ngân hàng giá của các lĩnh vực/mảng việc được phân công phụ trách và bộ mã hàng hóa chung (master data) toàn Tập đoàn
- Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 1 - 13 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần VInpearl Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VInpearl

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VInpearl

Công ty Cổ phần VInpearl

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Symphony building, Chu Huy Man Str., Viet Hung, Long Bien, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

