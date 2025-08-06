Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 13 USD

- Thực công tác mua sắm tập trung hàng hóa & thực phẩm cho Vinpearl và các đơn vị khác được phân công phục vụ vận hành, đảm bảo cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với chi phí tối ưu, đồng thời giảm thiểu sự biến động về giá.

- Tìm kiếm, đàm phán và ký kết với Nhà cung cấp (NCC) đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ, chất lượng đơn hàng

- Nghiên cứu, cập nhật xu hướng thị trường, phân tích và đưa ra cảnh báo/ đề xuất về các công nghệ, nguồn hàng mới, NCC mới

- Triển khai chiến lược mua sắm và các dự án tối ưu chi phí mua sắm, tối đa hóa hiệu suất của NCC (nguồn cung, giá cả, tính linh hoạt, chất lượng, hiệu suất giao hàng và thời gian giao hàng,…), giảm thiểu rủi ro liên quan đến nguồn cung ứng.

- Phối hợp với cơ sở kiểm soát giao nhận hàng hóa và xử lý các tình huống phát sinh, đánh giá chất lượng NCC

- Xây dựng ngân hàng giá của các lĩnh vực/mảng việc được phân công phụ trách và bộ mã hàng hóa chung (master data) toàn Tập đoàn

- Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.