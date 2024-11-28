Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 4 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh

Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 4 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Mức lương
1 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 34, Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 1 - 4 Triệu

Hỗ trợ công tác tuyển dụng như: tuyển dụng online, đăng tin tuyển dụng lên các trang mạng tuyển dụng, xử lý hồ sơ ứng viên, sàng lọc hồ sơ ứng viên, gọi điện phòng vấn ứng viên, sắp xếp lịch phòng vấn, hỗ trợ phòng vấn ứng viên, soạn thảo thông báo tuyền dụng, thông báo trúng tuyển
Hỗ trợ công việc nhân sự văn phòng khác
Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Được tham gia các hoạt động tập thể, sự kiện công ty

Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên mới ra trường hoặc sinh viên năm cuối chuyên ngành Quân trị nhân lực, Quản trị kinh doanh,....
Có kiến thức về Tin học văn phòng, Tuyển dụng nhân sự
Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng Excel, Word, PowerPoint
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Chăm chỉ, chịu khó, học hỏi nhanh
Làm việc ít nhất 5 ngày/tuần (Tương đương 10 buổi/tuần)
Có laptop cá nhân.

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả
Cung cấp thiết bị làm việc
Tham gia event, team-building
Được tổ chức sinh nhật + tặng quà
Được nghỉ lễ theo lịch nhà nước và thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu, 20/10,...)
Môi trường sáng tạo, năng động
Lộ trình trở thành nhân viên chính thức rõ ràng
Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 34 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

