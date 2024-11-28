Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 4 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh

Mức lương 1 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34, Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 1 - 4 Triệu

Hỗ trợ công tác tuyển dụng như: tuyển dụng online, đăng tin tuyển dụng lên các trang mạng tuyển dụng, xử lý hồ sơ ứng viên, sàng lọc hồ sơ ứng viên, gọi điện phòng vấn ứng viên, sắp xếp lịch phòng vấn, hỗ trợ phòng vấn ứng viên, soạn thảo thông báo tuyền dụng, thông báo trúng tuyển

Hỗ trợ công việc nhân sự văn phòng khác

Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Được tham gia các hoạt động tập thể, sự kiện công ty

Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên mới ra trường hoặc sinh viên năm cuối chuyên ngành Quân trị nhân lực, Quản trị kinh doanh,....

Có kiến thức về Tin học văn phòng, Tuyển dụng nhân sự

Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng Excel, Word, PowerPoint

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Chăm chỉ, chịu khó, học hỏi nhanh

Làm việc ít nhất 5 ngày/tuần (Tương đương 10 buổi/tuần)

Có laptop cá nhân.

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả

Cung cấp thiết bị làm việc

Tham gia event, team-building

Được tổ chức sinh nhật + tặng quà

Được nghỉ lễ theo lịch nhà nước và thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu, 20/10,...)

Môi trường sáng tạo, năng động

Lộ trình trở thành nhân viên chính thức rõ ràng

Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

