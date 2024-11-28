Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1.5 - 3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần MORIKOMART
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11

- 15, ngách 93/29, Phố Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Tìm kiếm ứng viên theo JD vị trí yêu cầu (Fresher đến C-Level)
- Đăng tuyển trên các kênh tuyển dụng, hội nhóm thu hút CV ứng viên, khai thác và tiếp cận nguồn ứng viên tiềm năng
- Lọc các hồ sơ phù hợp yêu cầu tuyển dụng của từng vị trí
- Theo dõi, tổng hợp thông tin hồ sơ ứng tuyển hằng ngày, đảm bảo số lượng, chất lượng hồ sơ theo yêu cầu
- Liên hệ, phản hồi ứng viên; sắp xếp lịch phỏng vấn phù hợp, chọn những ứng viên phù hợp trong thời gian ngắn nhất.
- Hỗ trợ tiếp đón ứng viên, sắp xếp phòng phỏng vấn theo quy trình Tuyển dụng.
- Hỗ trợ tiếp nhận, đào tạo hội nhập nhân sự mới.Xử lý các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận FULLTIME và PARTTIME
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Ứng viên đam mê với ngành Nhân sự, ham học hỏi, cầu tiến trong công việc.
- Ưu tiên có thể sắp xếp làm fulltime tại văn phòng từ T2- sáng T7. (Parttime tối thiểu 6 buổi/ tuần)
- Ưu tiên học các ngành liên quan: QTKD, QTNL, ...
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận
- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel,...

Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART Thì Được Hưởng Những Gì

Full time: 3.000.000 + Phụ cấp
- Tham gia các câu lạc bộ thể dục, thể thao tại công ty
- Phúc lợi sinh nhật, hiếu hỉ, year-end party, summer holiday, bonding day hàng tháng...
-Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, phát huy sáng tạo, trẻ trung, năng động. có cơ hội phát triển bản thân
- Đồng nghiệp thân thiện, cơ hội học hỏi và thăng tiến cao.
- Cơ hội xây dựng nền tảng vững vàng trong lĩnh vực hóa chất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần MORIKOMART

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 15 ngõ 989 Tam Trinh - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

