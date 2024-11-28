Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1.5 - 3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11 - 15, ngách 93/29, Phố Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Tìm kiếm ứng viên theo JD vị trí yêu cầu (Fresher đến C-Level)

- Đăng tuyển trên các kênh tuyển dụng, hội nhóm thu hút CV ứng viên, khai thác và tiếp cận nguồn ứng viên tiềm năng

- Lọc các hồ sơ phù hợp yêu cầu tuyển dụng của từng vị trí

- Theo dõi, tổng hợp thông tin hồ sơ ứng tuyển hằng ngày, đảm bảo số lượng, chất lượng hồ sơ theo yêu cầu

- Liên hệ, phản hồi ứng viên; sắp xếp lịch phỏng vấn phù hợp, chọn những ứng viên phù hợp trong thời gian ngắn nhất.

- Hỗ trợ tiếp đón ứng viên, sắp xếp phòng phỏng vấn theo quy trình Tuyển dụng.

- Hỗ trợ tiếp nhận, đào tạo hội nhập nhân sự mới.Xử lý các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận FULLTIME và PARTTIME

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Ứng viên đam mê với ngành Nhân sự, ham học hỏi, cầu tiến trong công việc.

- Ưu tiên có thể sắp xếp làm fulltime tại văn phòng từ T2- sáng T7. (Parttime tối thiểu 6 buổi/ tuần)

- Ưu tiên học các ngành liên quan: QTKD, QTNL, ...

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận

- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel,...

Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART Thì Được Hưởng Những Gì

Full time: 3.000.000 + Phụ cấp

- Tham gia các câu lạc bộ thể dục, thể thao tại công ty

- Phúc lợi sinh nhật, hiếu hỉ, year-end party, summer holiday, bonding day hàng tháng...

-Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, phát huy sáng tạo, trẻ trung, năng động. có cơ hội phát triển bản thân

- Đồng nghiệp thân thiện, cơ hội học hỏi và thăng tiến cao.

- Cơ hội xây dựng nền tảng vững vàng trong lĩnh vực hóa chất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART

