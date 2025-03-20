Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 200 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Mức lương
100 - 200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 210 Đường Trần Quang Khải, French Quarter, Trang Tien, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 100 - 200 USD

- Thực hiện công tác kiểm soát, cập nhật công CBNV tại phần mềm chấm công.
- Thực hiện thanh toán các chế độ cho Cán bộ nhân viên vào các dịp lễ, têt
- Hỗ trợ công tác tính lương theo quy định công ty
- Hỗ trợ công tác tính KPI cho CBNV
- Thực hiện các công việc liên quan đến nhân sự: soạn thảo văn bản, in ấn, trình ký, lưu trữ sắp xếp hồ sơ giấy tờ
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 100 - 200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ/Nam
- Trình độ chuyên môn: Đang học cao đẳng trở lên các khối ngành Quản trị nhân lực, kế toán
- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm
- Độ tuổi: 20 – 24 tuổi
- Yêu cầu khác:
o Am hiểu Luật Lao động, Luật BHXH là một lợi thế
o Sự dụng tốt tin học văn phòng (Word, Excel)
o Kỹ năng giao tiếp hiệu quản, xử lý tình huống nhanh chóng hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

