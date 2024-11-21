Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 19 - 2 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Seadent
Mức lương
19 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 13 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 19 - 2 Triệu
- Thực hiện đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm và sàng lọc CV ứng viên
- Liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn cho ứng viên
- Quản lý dữ liệu ứng viên
- Hỗ trợ công tác on-boarding nhân viên mới
- Hỗ trợ các công tác khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 19 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Là sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan
- Định hướng học tập và phát triển với Tuyển dụng, Nhân sự
- Tư duy logic, khéo léo, có khả năng giao tiếp tốt.
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Seadent Thì Được Hưởng Những Gì
- Có trợ cấp thực tập
- Hỗ trợ dấu mộc thực tập
- Hướng dẫn thực tập theo công việc thực tế tại bộ phận Human Resources của công ty
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng mềm và các hoạt động gắn kết
- Sắp xếp mentor theo dõi sát sao và hỗ trợ nhiệt tình trong suốt quá trình thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Seadent
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
