Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 19 - 2 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Seadent
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty Cổ phần Seadent

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Seadent

Mức lương
19 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 13 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 19 - 2 Triệu

- Thực hiện đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm và sàng lọc CV ứng viên
- Liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn cho ứng viên
- Quản lý dữ liệu ứng viên
- Hỗ trợ công tác on-boarding nhân viên mới
- Hỗ trợ các công tác khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 19 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan
- Định hướng học tập và phát triển với Tuyển dụng, Nhân sự
- Tư duy logic, khéo léo, có khả năng giao tiếp tốt.
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Seadent Thì Được Hưởng Những Gì

- Có trợ cấp thực tập
- Hỗ trợ dấu mộc thực tập
- Hướng dẫn thực tập theo công việc thực tế tại bộ phận Human Resources của công ty
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng mềm và các hoạt động gắn kết
- Sắp xếp mentor theo dõi sát sao và hỗ trợ nhiệt tình trong suốt quá trình thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Seadent

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Seadent

Công ty Cổ phần Seadent

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 13 Đặng Tất, Phường Tân Định, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

