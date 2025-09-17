Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Ngày đăng tuyển: 17/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 25 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Phối hợp với các thành viên trong nhóm dự án để hiểu rõ về dự án, mục tiêu kiểm thử và các yêu cầu nghiệp vụ;
Tham gia xây dựng tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn kiểm thử;
Lên kế hoạch kiểm thử, thiết kế trường hợp kiểm thử, thực hiện kế hoạch kiểm thử, ghi nhận lỗi lên công cụ quản lý dự án;
Thu thập thông tin, gửi báo cáo chất lượng và báo cáo lỗi cho khách hàng hoặc Quản trị dự án;
Đề xuất điều chỉnh, thay đổi quy trình phát triển sản phẩm phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng dự án;
Thực hiện đào tạo và chuyển giao nghiệp vụ phần mềm cho khách hàng sau nghiệm thu.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính, Toán tin, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan... có quan tâm đến lĩnh vực CNTT và công việc Kiểm thử phần mềm (Tester)
Có kiến thức tổng quan về kiểm thử: định nghĩa cơ bản, các thuật ngữ, quy trình phát triển phần mềm, quy trình kiểm thử, kỹ thuật và phương pháp kiểm thử, …;
Có các chứng chỉ về kiểm thử (như ISTQB) là một lợi thế;
Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt;
Ứng viên thực tập full - time

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ thực tập + gửi xe...trong quá trình thực tập
Nghỉ T7 Chủ nhật hằng tuần;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng;
Đồng nghiệp thân thiện, cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong công việc
Được tư vấn và đào tạo để phát triển năng lực, nghề nghiệp cho bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA

CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 25 Tô Vĩnh Diện - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội

