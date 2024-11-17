Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 2 - 5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 180 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm, thu thập các khóa học về kế toán - kiểm toán - tài chính trên thị trường và thực hiện các đánh giá phân tích để phát triển ý tưởng cho sản phẩm mới

Thu thập các bài viết hay, các tin tức về phát triển chuyên môn ngành nghề, về định hướng nghề nghiệp

Hỗ trợ hiệu chỉnh biểu mẫu, soạn thảo nội dung tài liệu các khóa học, giới thiệu sản phẩm mới, các tài liệu học thuật

Tham gia hỗ trợ các sự kiện, hội thảo về tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế

Hỗ trợ rà soát các tài liệu giới thiệu khóa học, chương trình đào tạo

Viết biên bản cuộc họp trong các buổi họp bộ phận

Hỗ trợ dịch thuật tài liệu Anh – Việt – Anh

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3, 4 hoặc vừa tốt nghiệp ngành kế toán, kiểm toán...

Thực tập fulltime tối thiểu 3 tháng

Yêu thích công việc có yếu tố nghiên cứu, khảo sát, phân tích và soạn thảo nội dung

Yêu thích môi trường giáo dục, tư vấn hướng nghiệp

Cẩn trọng, chịu khó và nhanh nhẹn

Tiếng Anh khá phục vụ công việc

Ưu tiên sinh viên đang học một trong các chứng chỉ nghề nghiệp: ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP...

Quyền Lợi

Được trải nghiệm công việc Thật

Được phụ cấp lương thực tập (từ 2trđ – 5trd, tuỳ kỹ năng)

Được tham gia đào tạo nội bộ và hướng dẫn kỹ năng xử lý công việc phụ trách

Được hỗ trợ thông tin làm bài báo cáo, đóng dấu như yêu cầu nhà Trường

Được mở rộng mối quan hệ và nâng cao kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp

Được định hướng nghề nghiệp theo điểm mạnh của bản thân

Thực tập tốt có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển

