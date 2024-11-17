Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 2 - 5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN
- Hồ Chí Minh: 180 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 5 Triệu
Tìm kiếm, thu thập các khóa học về kế toán - kiểm toán - tài chính trên thị trường và thực hiện các đánh giá phân tích để phát triển ý tưởng cho sản phẩm mới
Thu thập các bài viết hay, các tin tức về phát triển chuyên môn ngành nghề, về định hướng nghề nghiệp
Hỗ trợ hiệu chỉnh biểu mẫu, soạn thảo nội dung tài liệu các khóa học, giới thiệu sản phẩm mới, các tài liệu học thuật
Tham gia hỗ trợ các sự kiện, hội thảo về tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế
Hỗ trợ rà soát các tài liệu giới thiệu khóa học, chương trình đào tạo
Viết biên bản cuộc họp trong các buổi họp bộ phận
Hỗ trợ dịch thuật tài liệu Anh – Việt – Anh
Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thực tập fulltime tối thiểu 3 tháng
Yêu thích công việc có yếu tố nghiên cứu, khảo sát, phân tích và soạn thảo nội dung
Yêu thích môi trường giáo dục, tư vấn hướng nghiệp
Cẩn trọng, chịu khó và nhanh nhẹn
Tiếng Anh khá phục vụ công việc
Ưu tiên sinh viên đang học một trong các chứng chỉ nghề nghiệp: ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP...
Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN Thì Được Hưởng Những Gì
Được phụ cấp lương thực tập (từ 2trđ – 5trd, tuỳ kỹ năng)
Được tham gia đào tạo nội bộ và hướng dẫn kỹ năng xử lý công việc phụ trách
Được hỗ trợ thông tin làm bài báo cáo, đóng dấu như yêu cầu nhà Trường
Được mở rộng mối quan hệ và nâng cao kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp
Được định hướng nghề nghiệp theo điểm mạnh của bản thân
Thực tập tốt có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI