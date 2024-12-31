Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 200 - 250 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
Mức lương
200 - 250 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: hÀ nỘI, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 200 - 250 USD
- Hỗ trợ sắp xếp, hồ sơ chứng từ
- Hỗ trợ công tác tuyển dụng và đào tạo
- Hỗ trợ thực hiện chấm công, tổ chức sự kiện
- Hỗ trợ thực hiện theo dõi cơm ca, điều xe, quản lý khách
- Cấp phát VPP, PPE quản lý ra vào công ty
- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ Phận
Với Mức Lương 200 - 250 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên chuẩn bị/ đã tốt nghiệp
Nhanh nhẹn, có mong muốn phát triển trong ngành Nhân Sự
Thành thạo sử dụng máy tính
Thời gian thực tập: 3-4 tháng
Mức hỗ trợ" 5.000.000 Vnđ/ tháng/ 22 ngày công
Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo quy định công ty
Thời gian thực tập: 8:00AM - 17:00 PM (Thứ Hai - Thứ Sáu)
Địa điểm: Thôn Ngọc Lãng, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên
Tại Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
