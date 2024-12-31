Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 200 - 250 USD

Mức lương 200 - 250 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: hÀ nỘI, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 200 - 250 USD

- Hỗ trợ sắp xếp, hồ sơ chứng từ

- Hỗ trợ công tác tuyển dụng và đào tạo

- Hỗ trợ thực hiện chấm công, tổ chức sự kiện

- Hỗ trợ thực hiện theo dõi cơm ca, điều xe, quản lý khách

- Cấp phát VPP, PPE quản lý ra vào công ty

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ Phận

Với Mức Lương 200 - 250 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên chuẩn bị/ đã tốt nghiệp

Nhanh nhẹn, có mong muốn phát triển trong ngành Nhân Sự

Thành thạo sử dụng máy tính

Thời gian thực tập: 3-4 tháng

Mức hỗ trợ" 5.000.000 Vnđ/ tháng/ 22 ngày công

Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo quy định công ty

Thời gian thực tập: 8:00AM - 17:00 PM (Thứ Hai - Thứ Sáu)

Địa điểm: Thôn Ngọc Lãng, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên

Tại Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam

