Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Ngày đăng tuyển: 17/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/10/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Cty Cổ phần Blueco toàn cầu

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Cùng quản lý trực tiếp làm việc với khách hàng/đối tác và thu thập các yêu cầu.
Phân tích và xây dựng tài liệu yêu cầu người sử dụng, đặc tả yêu cầu, giao diện mẫu (prototype, wireframe) và các quy trình nghiệp vụ (workflow) cho đội phát triển phần mềm.
Hỗ trợ đội ngũ kiểm tra chất lượng sản phẩm phần mềm xây dựng kịch bản kiểm chứng đảm bảo testcase đầy đủ và đáp ứng đúng đặc tả nghiệp vụ.
Thực hiện kiểm duyệt chất lượng sản phẩm đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ.
Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của cấp trên
Hướng dẫn, hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phẩm và hỗ trợ xử lý sự cố khi có vấn đề xảy ra

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ đại học chuyên ngành liên quan: Công nghệ thông tin, Kế toán, Tài chính,…
Không yêu cầu kinh nghiệm
Khả năng giao tiếp, thuyết trình, trao đổi công việc và xử lý tình huống tốt
Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.
Ham học hỏi, không ngại nghiên cứu, phân tích
Chăm chỉ, nhiệt tình, trách nhiệm và có chính kiến trong công việc

Tại Cty Cổ phần Blueco toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính: hỗ trợ 3-5M (thỏa thuận theo năng lực)
Được đào tạo bởi chuyên gia phân tích nghiệp vụ có nhiều năm kinh nghiệm
Có cơ hội ký hợp đồng chính thức sau thời gian học việc
Được tham gia trực tiếp vào các dự án lớn.
Làm việc cùng những đồng nghiệp dễ thương, tràn đầy năng lượng vui tươi
Văn hóa lắng nghe và chia sẻ
Môi trường thoải mái, trẻ trung…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty Cổ phần Blueco toàn cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Công ty cổ phần Blueco Toàn Cầu, Tầng 4, Toà nhà Kim Ánh, Ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

