Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
- Hà Nội: Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Cùng quản lý trực tiếp làm việc với khách hàng/đối tác và thu thập các yêu cầu.
Phân tích và xây dựng tài liệu yêu cầu người sử dụng, đặc tả yêu cầu, giao diện mẫu (prototype, wireframe) và các quy trình nghiệp vụ (workflow) cho đội phát triển phần mềm.
Hỗ trợ đội ngũ kiểm tra chất lượng sản phẩm phần mềm xây dựng kịch bản kiểm chứng đảm bảo testcase đầy đủ và đáp ứng đúng đặc tả nghiệp vụ.
Thực hiện kiểm duyệt chất lượng sản phẩm đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ.
Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của cấp trên
Hướng dẫn, hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phẩm và hỗ trợ xử lý sự cố khi có vấn đề xảy ra
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Khả năng giao tiếp, thuyết trình, trao đổi công việc và xử lý tình huống tốt
Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.
Ham học hỏi, không ngại nghiên cứu, phân tích
Chăm chỉ, nhiệt tình, trách nhiệm và có chính kiến trong công việc
Tại Cty Cổ phần Blueco toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bởi chuyên gia phân tích nghiệp vụ có nhiều năm kinh nghiệm
Có cơ hội ký hợp đồng chính thức sau thời gian học việc
Được tham gia trực tiếp vào các dự án lớn.
Làm việc cùng những đồng nghiệp dễ thương, tràn đầy năng lượng vui tươi
Văn hóa lắng nghe và chia sẻ
Môi trường thoải mái, trẻ trung…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
