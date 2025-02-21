Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM SÁNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM SÁNG
Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô 18 Gamuda City, Leparc, Yên Sở, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Thiết kế các ấn phẩm media, quay, dựng video, chụp ảnh
Hỗ trợ xây dựng kế hoạch quảng bá, content trên các kênh Social Media
Hỗ trợ phân tích dữ liệu kênh và lập báo cáo định kỳ
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên hoặc sinh viên vừa tốt nghiệp các chuyên nghành Kinh tế, Marketing, Quản trị Kinh doanh, thiết kế, … có nhu cầu thực tập thực tế
Thành thạo và có thẩm mỹ tốt trong lĩnh vực thiết kế
Đam mê, có am hiểu về Social Media
Có khả năng định hướng và xây dựng content
Có kinh nghiệm quản trị các kênh Social
Chủ động, không ngại thử sức ở các công việc mới





Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM SÁNG Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu đáp ứng được yêu cầu công việc.
Được cập nhật & áp dụng kiến thức, xu hướng mới về social media marketing nhằm nâng cao hiệu quả công việc
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung
Được hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ Social Media và Marketing
Được đào tạo kỹ năng mềm và thực tế làm việc tại Môi trường Marketing chuyên nghiệp
Hỗ trợ thu nhập 4-6tr/tháng; miễn phí ăn trưa, gửi xe...





Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM SÁNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
