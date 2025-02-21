Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM SÁNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 18 Gamuda City, Leparc, Yên Sở, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm media, quay, dựng video, chụp ảnh

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch quảng bá, content trên các kênh Social Media

Hỗ trợ phân tích dữ liệu kênh và lập báo cáo định kỳ

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên hoặc sinh viên vừa tốt nghiệp các chuyên nghành Kinh tế, Marketing, Quản trị Kinh doanh, thiết kế, … có nhu cầu thực tập thực tế

Thành thạo và có thẩm mỹ tốt trong lĩnh vực thiết kế

Đam mê, có am hiểu về Social Media

Có khả năng định hướng và xây dựng content

Có kinh nghiệm quản trị các kênh Social

Chủ động, không ngại thử sức ở các công việc mới

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM SÁNG Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu đáp ứng được yêu cầu công việc.

Được cập nhật & áp dụng kiến thức, xu hướng mới về social media marketing nhằm nâng cao hiệu quả công việc

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung

Được hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ Social Media và Marketing

Được đào tạo kỹ năng mềm và thực tế làm việc tại Môi trường Marketing chuyên nghiệp

Hỗ trợ thu nhập 4-6tr/tháng; miễn phí ăn trưa, gửi xe...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM SÁNG

