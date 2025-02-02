Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
- Hà Nội: Hỗ trợ lương 3,000,000vnd/tháng + % hoa hồng khi bán được sản phẩm Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau thời gian cộng tác với chế độ hấp dẫn. Được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp về kiến thức và kỹ năng trong công việc. Được tham gia sự kiện chung của công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện. Hỗ trợ mộc và tài liệu làm báo cáo / KLTN (nếu cần)., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 8 Triệu
Tìm kiếm và tư vấn KH/đại lý có nhu cầu về sản phẩm qua các kênh online và offline.
Chăm sóc KH/đại lý thường xuyên, đồng thời phát triển KH/đại lý mới.
Báo giá và đàm phán chính sách giá sản phẩm đến KH/đại lý.
Học về sản phẩm và tư vấn cho KH/đại lý.
Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
có thể đi làm fulltime.
Có laptop cá nhân.
Tinh thần trách nhiệm, năng động trong công việc.
Mong muốn tìm kiếm cơ hội gắn bó và phát triển lâu dài.
Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI