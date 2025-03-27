Tuyển Thực tập sinh Education For Nature - Vietnam (ENV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Education For Nature - Vietnam (ENV)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ha Noi
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phòng ban: Phòng Bảo vệ động vật hoang dã (WCU)
• Thực hiện các nhiệm vụ hành chính cho Phòng WCU hàng ngày
• Hỗ trợ các chiến dịch, dự án và chương trình khác của WCU khi được yêu cầu
• Hoàn thành các nhiệm vụ và công việc khác theo chỉ định của quản lý ENV
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học hoặc sinh viên năm 3 – 4
• Ưu tiên làm full time
• Khả năng tiếng Anh (ưu tiên)
• Kỹ năng giao tiếp, nghiên cứu
• Tin học: Word, Excel, Internet
• Khả năng làm việc độc lập, chủ động và sẵn sàng học hỏi
Quyền lợi
- Lương hỗ trợ
• Ưu tiên làm full time
• Khả năng tiếng Anh (ưu tiên)
• Kỹ năng giao tiếp, nghiên cứu
• Tin học: Word, Excel, Internet
• Khả năng làm việc độc lập, chủ động và sẵn sàng học hỏi
Quyền lợi
- Lương hỗ trợ
Tại Education For Nature - Vietnam (ENV) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Education For Nature - Vietnam (ENV)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI