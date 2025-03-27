Tuyển Thực tập sinh Education For Nature - Vietnam (ENV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Phòng ban: Phòng Bảo vệ động vật hoang dã (WCU)

• Thực hiện các nhiệm vụ hành chính cho Phòng WCU hàng ngày

• Hỗ trợ các chiến dịch, dự án và chương trình khác của WCU khi được yêu cầu

• Hoàn thành các nhiệm vụ và công việc khác theo chỉ định của quản lý ENV