Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện Thăng Long là nhà tư vấn thiết kế điện đô thị, đường dây và trạm biến áp chuyên nghiệp, là đối tác chiến lược của các tập đoàn lớn như Vingroup, Sungroup, FLC, Geleximco, Nam Cường, Aeon Mall, ...và điện lực các tỉnh. Thương hiệu công ty THANGLONG PECC; website công ty http://thanglongpecc.vn

Do nhu cầu bổ sung nhân lực thiết kế Hệ thống điện, chúng tôi mở chương trình Thực tập sinh dành cho các bạn sinh viên năm thứ 4-thứ 5 các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành hệ thống điện, thiết bị điện, cơ điện, điện-điện tử, điện công nghiệp. Tham gia chương trình này các bạn có cơ hội được tiếp cận với các dự án lớn, được đào tạo bởi đội ngũ nhân sự lành nghề, có chuyên môn cao trong lĩnh vực hệ thống điện và đặc biệt là được công ty hỗ trợ kinh phí trong quá trình thực tập. Hơn nữa, sau quá trình thực tập này các bạn có mong muốn và phù hợp với thế mạnh bản thân thì có cơ hội việc làm là nhân viên chính thức của công ty THANGLONG PECC.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

• Nam/Nữ sinh viên năm thứ 4-thứ 5 các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành

• hệ thống điện, thiết bị điện, cơ điện, điện-điện tử, điện công nghiệp.

• Chăm chỉ, chịu khó, sẵn sàng làm việc.