Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý mua hàng:

• Lên kế hoạch mua hàng: Phân tích nhu cầu mua hàng, phối hợp với bộ phận kinh doanh để lập kế hoạch mua hàng chi tiết, đảm bảo đồng bộ với kế hoạch bán hàng.

• Liên hệ đặt hàng: Thực hiện liên hệ với nhà cung cấp theo hợp đồng mua hàng đã ký kết, đàm phán giá cả, điều khoản và thời gian giao hàng.

• Hoàn tất thủ tục mua hàng: Hoàn tất các thủ tục mua hàng theo quy định của công ty, bao gồm thủ tục thanh toán, thủ tục xuất nhập khẩu (nếu có).

2. Tìm nguồn cung chiến lược:

• Xây dựng quy trình tìm kiếm nguồn cung: Thiết lập quy trình tìm kiếm nguồn cung tiêu chuẩn, bao gồm các tiêu chí đánh giá nhà cung cấp, phương pháp tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp.

• Dự báo nhu cầu: Phân tích dữ liệu bán hàng và dự báo nhu cầu nguyên vật liệu trong tương lai để đảm bảo nguồn cung ổn định.

• Phân tích nguồn cung: Nghiên cứu thị trường, đánh giá năng lực và tiềm năng của các nhà cung cấp tiềm năng.

• Lựa chọn nhà cung cấp: Áp dụng quy trình lựa chọn nhà cung cấp đã được xây dựng để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhất với nhu cầu của công ty.

• Theo dõi hiệu quả: Theo dõi hiệu quả hoạt động của nhà cung cấp thông qua các chỉ số như chất lượng sản phẩm, giá cả, thời gian giao hàng và dịch vụ khách hàng.