Tuyển Thực tập sinh Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thang Long Industrial Park II, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

GENERAL INFORMATION
- Report line: Manager
- Team size: 12
- Required experience: Preferable
- Education - Major: University – Economics or Finance or related fields
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Participation in establishing, revising company's yearly budget
Tham gia vào việc thiết lập ngân sách, sửa đổi ngân sách hàng năm của Nhà máy
• Follow up budget using of relating Sections in the factory
Theo dõi việc sử dụng ngân sách của các phòng ban trong nhà máy
• Participate in making analysis reports between actual and budget for material cost, investment, expense...
Tham gia vào việc lập báo cáo phân tích giữa ngân sách và thực tế cho tài sản cố định đầu tư, nguyên vật liệu, chi phí ...
• Participate in calculation, analysis production cost for each product
Tham gia vào việc tính toán, phân tích giá thành sản xuất cho các sản phẩm sản xuất
• Participate in controlling material inventory and hold physical inventory checking periodically

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)

Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: DAIKIN VIETNAM FACTORY, Phung Chi Kien, My Hao District, Hung Yen, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

