Tuyển Thực tập sinh Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

GENERAL INFORMATION

- Report line: Manager

- Team size: 12

- Required experience: Preferable

- Education - Major: University – Economics or Finance or related fields

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Participation in establishing, revising company's yearly budget

Tham gia vào việc thiết lập ngân sách, sửa đổi ngân sách hàng năm của Nhà máy

• Follow up budget using of relating Sections in the factory

Theo dõi việc sử dụng ngân sách của các phòng ban trong nhà máy

• Participate in making analysis reports between actual and budget for material cost, investment, expense...

Tham gia vào việc lập báo cáo phân tích giữa ngân sách và thực tế cho tài sản cố định đầu tư, nguyên vật liệu, chi phí ...

• Participate in calculation, analysis production cost for each product

Tham gia vào việc tính toán, phân tích giá thành sản xuất cho các sản phẩm sản xuất

• Participate in controlling material inventory and hold physical inventory checking periodically