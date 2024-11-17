Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Trên 1 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43 đường số 13, khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 1 Triệu

1. Mô tả công việc

- Ghi nhận các giao dịch tài chính phát sinh hằng ngày.

- Kết xuất báo cáo về tài chính thu chi hằng ngày, theo kỳ.

- Chuẩn bị các hồ sơ văn bản giấy tờ Hành chính Công ty.

- Kết toán công nợ, nhắc công nợ để thu hồi công nợ từ các khách hàng, đối tác.

- Xác nhận và cập nhật thông tin các giao dịch đơn hàng thành công của Công ty.

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Yêu cầu ứng viên

- Có laptop, xe máy, điện thoại di động riêng

- Đang học Cao Đẳng/ Đại Học, năm 1-4, chuyên ngành Tài chính là lợi thế lớn

- Có sự tập trung và hướng tới kết quả cao trong công việc.

- Có tinh thần cầu tiến và làm việc trong môi trường áp lực

- Thành thạo word, excel, tin học văn phòng, nhanh nhạy với các con số

- Làm việc tốc độ - tư duy giải pháp để giải quyết vấn đề

- Thật thà, nhanh nhẹn, hết mình trách nhiệm với công việc và khách hàng

- Có sự nhanh nhạy với việc áp dụng công nghệ trong xử lý công việc

Tại CÔNG TY TNHH MAICO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

3. Quyền lợi

- Phỏng vấn làm việc sớm, đi làm ngay

- Được cấp chứng chỉ thực tập sau khi hoàn thành khóa thực tập, dấu mộc thực tập

- Được trợ cấp thực tập trong suốt quá trình thực tập, từ 1.000.000 VND/tháng

- Công việc chủ yếu làm tại văn phòng

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAICO GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.