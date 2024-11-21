Tuyển Thực Tập Sinh Trợ Lý Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 222/8B Bùi Đình Túy, Phường 12, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ theo dõi quá trình thực hiện các lô hàng xuất nhập khẩu
Hỗ trợ Khối Kinh doanh trong việc chào giá, làm bảng báo giá và theo dõi khách hàng mới.
Hỗ trợ phụ trách theo dõi quá trình thực hiện các lô hàng phát sinh của khách hàng để đảm bảo đúng quy trình, ổn định, duy trì dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Hỗ trợ sắp xếp, lưu trữ thông tin và dữ liệu của các khách hàng.
Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 4, học lực khá trở lên chuyên ngành Logistics, Xuất nhập khẩu, Kinh tế...
Biết sử dụng tin học văn phòng.
Thành thạo Tiếng Trung (4 kĩ năng và từ HSK4 trở lên).
Tư duy làm việc nhóm để tương tác với các phòng ban / các bên liên quan.
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, định hướng phát triển rõ ràng, lâu dài.
Có thể làm toàn thời gian.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí 1 triệu/ tháng.
Được đóng dấu mộc đầy đủ.
Được đào tạo kiến thức chuyên môn, được tham gia vào công việc thực tế của công ty.
Cơ hội trở thành nhân viên chính của của công ty sau thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 222/8B Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

