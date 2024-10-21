Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 hồ giám, phường Quốc Tử Giám, quận đống đa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh thực hiện các hoạt động trong phòng, làm hợp đồng, kiểm soát hợp đồng, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm thông tin dữ liệu... Hỗ trợ các công việc khác trong văn phòng Thời gian thực tập tối thiểu: 3 - 6 tháng Thời gian thực tập: tối thiểu 3 ngày (6 buổi) / tuần và 4 giờ/buổi trong 1 tuần Nhận ứng viên có thể làm cố định các buổi chiều trong tuần

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên từ năm 3 đến năm 4, ưu tiên khối ngành kinh tế, ngoại thương, ngoại ngữ ưu tiên các ứng viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp có thể đáp ứng thời gian làm việc fulltime (có khả năng làm cố định các buổi chiều tại VP) Năng động, ham học hỏi, hòa đồng, chịu khó. Kỉ luật, tinh thần trách nhiệm cao, ngoại hình khá. thông thạo tiếng Anh, ưu tiên biết thêm một ngôn ngữ khác Thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint). CV ứng tuyển ngắn gọn, không giới hạn hình thức trình bày, trong đó giới thiệu về bản thân, lý do muốn thực tập tại Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh hoạt Được đào tạo, hướng dẫn và làm các công việc thực tế của bộ phận kinh doanh, quản lý dự án Đồng nghiệp công ty hỗ trợ hết mình trong công việc. Môi trường năng động, sáng tạo, đột phá tư duy. Phụ cấp thực tập: 2.000.000 VNĐ/ tháng Hỗ trợ dấu thực tập được đào tạo bởi đội ngũ nhân sự lâu năm nhiều kinh nghiệm và Có cơ hội trở thành nhân viên thử việc/nhân viên chính thức của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.